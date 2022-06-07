Росія заявила, що відкрила сухопутний коридор у Крим

Сполучення, ймовірно, буде відбуватися через Кримський міст

РФ створює умови для відновлення залізничного руху між Росією та окупованими територіями

Росія відкрила автомобільне сполучення з окупованим Кримом по материковій частині. Про це повідомив путінський очільник міністерства оборони РФ Сергій Шойгу.

У ході наради Шойгу заявив, що створено необхідні умови для відновлення залізничного руху між Росією, Україною, окупованими Донбасом та Кримом на шести дільницях.

«Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північно-кримським каналом на Кримський півострів», – заявив міністр.

За його словами, загальна протяжність відновлених залізничних ділянок становить 1200 км. Друг Путіна також додав, що вже «розпочалася доставка вантажів до Маріуполя, Бердянська та Херсона».

Також Шойгу додав, що вдалося відновити водопостачання до півострова через Кримський канал.

Тим часом із тимчасово захоплених Росією територій України колони вантажівок везуть в окупований Крим викрадене зерно.

Також мешканці окупованого півострова масово ухиляються від служби в армії РФ.