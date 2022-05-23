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    У кредитах і боргах: журналісти пояснили, чому російські військові крадуть все, що бачать

    У кредитах і боргах: журналісти пояснили, чому російські військові крадуть все, що бачать
    фото: Головне управління розвідки

    Багато хто з російських офіцерів не просто має борги, а вже занесений до чорних списків банків

    Журналісти дослідили матеріальне становище рашистів, які займалися мародерства ми у Україні і завили, що 54 з 166 командирів мали серйозні проблеми із фінансами. Про це повідомляє «Проєкт».

    «Ми встановили імена 166 російських командирів, які беруть участь у війні, і з'ясували, що 54 з них мають проблеми з фінансами. Принаймні, вони не можуть сплатити за квитанції за газ та електрику, а хтось не платить аліменти і не повертає кредити. Ми виявили заборгованості з різних платежів у офіцерів усіх рівнів: не платять за ЖКГ і кредити і командувачі армій, і чиновники з Міноборони та Генштабу, і командири полків», – йдеться у повідомленні.

    За повідомленням журналістів, багато хто з офіцерів не просто має борги, а вже занесений до стоп-листів та чорних списків банків.

    «Кожен п'ятий військовий із нашого списку мав штрафи ДІБДР, і кожен шостий – не платив їх вчасно. Серед офіцерів є ті, кого позбавляли прав за керування у нетверезому стані або провокацію ДТП», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, орки викрали з тимчасово окупованого Мелітополя сучасну сільськогосподарську техніку з дилерського центру і відправили її в Чечню.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У кредитах і боргах: журналісти пояснили, чому російські військові крадуть все, що бачать