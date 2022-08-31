Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Я вважаю це ненормальним». Філатов розповів про конфлікт з урядом

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Я вважаю це ненормальним». Філатов розповів про конфлікт з урядом
Мер Дніпра розкрив причину, через яку посварився із премʼєр-міністром 
фото:dnipro.tv

«Втомився воювати з вітряками» 

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що наразі не спілкується з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, заступником керівника Офісу президента України Кирилом Тимошенком та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це він сказав в інтерв'ю «Бабель».  

«Із початку війни премʼєр не взяв від мене слухавки і не відповів на моє повідомлення. Я це вважаю ненормальним, коментувати мені таке важко. Не те, що б я опустив руки, але втомився воювати з вітряками. Тому зараз ми ведемо перемовини за лінією Асоціації міст України (очолює Віталій Кличко –ред.), у нас є активний та уповноважений всіма міськими головами (виконавчий директор – ред.) Олександр Слобожан, є Олексій Чернишов (міністр розвитку громад і територій – ред.), який завжди з нами в діалозі. Тому з Кабміном ми спілкуємося через посередників», – каже мер.

Діалогу з Філатовим на рівні Офісу президента теж немає. Якщо раніше мер Дніпра спілкувався з Кирилом Тимошенком, який відповідає за регіональну політику, то зараз із ним немає абсолютно ніякого діалогу.

Про причини такого мовчання Філатов не знає.

«Потрібно запитати в Кирила, Андрія Борисовича (Єрмака – ред.), Шмигаля. Потрібно запитати у них, чому вони не хочуть спілкуватися ані зі мною, ані з Кличком, ані з іншими мерами. Можливо, вони вирішили побудувати систему комунікацій через військові адміністрації. З іншого боку, я дуже плідно раз на три дні спілкуюся з Валентином Резніченком. Можливо, пану Тимошенку зручніше та приємніше спілкуватися з ним, а він уже потім ретранслює мені певні задачі. Але дуже дивно обирати таку комунікацію – тим паче, коли у країні йде війна», – розповів очільник Дніпра. 

Мовляв, має бути конструктивний діалог, який не повинен залежати від політичних вподобань. Адже за ловами Філатова, з Банковою він не сварився.  

«Можливо, Офіс посварився зі мною, але я з ним не сварився. У мене не було претензій до Банкової», – зауважив мер.

Щодо конфлікту зі Шмигалем, то у середині липня мер Дніпра скаржився, що в систему закупівель для тероборони повернули систему Prozzoro, тобто тендерну процедуру. Це значно уповільнило закупки, які в умовах війни необхідно було проводити максимально швидко.  

«Армії потрібно все. Насамперед – транспорт. Це те, через що я посварився зі Шмигалем і виступив публічно. Усі ж бігають і збирають на пікапи, але зараз більш потрібні навіть не вони, а вантажівки. У нас була можливість закупити сотні одиниць на військових базах Західної Європи. Цього нам зробити не дали. Зрештою ми знайшли приватні гроші – насамперед \ дякую «АТБ». Вони дали великі гроші, ми залучили пожертви громадян, допомогу благодійних фондів і придбали 60 автомобілів. А можна було купити не 60, а 600», – каже Філатов. 

Нагадаємо, нещодавно Філатов зняв ролик про заслуги Корбана і присоромив владу.

Перед цим Філатов оприлюднив лист до Зеленського й розповів про погрози.

Читайте також:

Теги: Борис Філатов війна Дніпро Андрій Єрмак Денис Шмигаль

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Філатов повідомив про закупівлю авто для військових
Філатов зняв ролик про заслуги Корбана і присоромив владу
9 серпня, 10:54
Філатов нагородив військових Повітряного командування «Схід»
«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра
20 серпня, 15:11
Мер Дніпра розказав, «коли чоловіки плачуть» 
Філатов розповів, що довело його до сліз
12 серпня, 18:59

Політика

«Я вважаю це ненормальним». Філатов розповів про конфлікт з урядом
«Я вважаю це ненормальним». Філатов розповів про конфлікт з урядом
Контрнаступ на півдні: британська розвідка повідомила, куди просунулися ЗСУ
Контрнаступ на півдні: британська розвідка повідомила, куди просунулися ЗСУ
Кулеба розповів, коли буде остаточна перемога України
Кулеба розповів, коли буде остаточна перемога України
Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС, – Кулеба
Громадяни Білорусі також мають потрапляти під заборону на видачу віз в ЄС, – Кулеба
Глава Єврокомісії розповіла про «вирішальну роль» Горбачова
Глава Єврокомісії розповіла про «вирішальну роль» Горбачова
Зеленський заявив, що активні бойові дії наразі тривають майже по всій лінії фронту
Зеленський заявив, що активні бойові дії наразі тривають майже по всій лінії фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
36K
Привласнили мільйони доларів Міноборони: правоохоронці викрили злочинну групу
36K
ЗСУ відрізали окупантів від постачання озброєння з Криму
35K
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
24K
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
24K
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)

Новини

Окупанти перегруповують війська на Запоріжжі для відновлення наступу
Сьогодні, 07:32
Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Вчора, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Вчора, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Вчора, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Вчора, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Вчора, 11:52

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту