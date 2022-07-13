Філатов заявив, що готує підприємцям «подарунок»

Мер Дніпра анонсував тотальне зниження податку на землю для підприємців

Міський голова Дніпра Борис Філатов анонсував тотальне зниження податку на землю для підприємців, яке має бути прийняте на сьогоднішньому засіданні депутатів Дніпровської міськради. Про це Філатов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Шановні підприємці. Ми знаємо, як вам важко. Завтра (13 липня, - ред.) на позачерговій сесії міськради вам буде подарунок. Точніше, ми віддамо вам належне по праву. Не люблю словосполучення «за ініціативою міського голови», але саме я вніс проєкт рішення щодо тотального зниження податку на землю. Першими в Україні. Для всього міського бізнесу. Будуть плюшки і для релокованих підприємств. Впевнений, що депутати підтримають», – написав Борис Філатов.

Позачергова сесія Дніпровської міської ради відбудеться 13 липня.

Нагадаємо, днями мер Дніпра Борис Філатов попередив, що залишить Україну на деякий час. Він їде на міжнародну конференцію у Швейцарію.

Раніше мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян. Він назвав росіян «істотами, які годуються брехнею, смокчуть гній пропаганди та цілодобово купаються у бруді та ненависті». Також Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни.



