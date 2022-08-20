«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра

Мер Дніпра відреагував на інформацію про те, що «місцева синагога з домовилася з руZZкими через московських євреїв»

Міський голова Борис Філатов заявив, що потрібно дкувати українським військовим, які прикривають небо Дніпра, а не вірити чуткам про начебто домовленість євреїв з російськими окупантами. Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

Філатов прокоментував інформацію про те, що начебто «Дніпро не бомбять сильно тому, що місцева синагога з домовилася з руZZкими через московських євреїв».

«Як відомо, торгівки з ринку «Озерка» та бабусі на лавках у дворах точно знають усі секрети світової закулісної. Їм про це розповіли у маршрутці, коли вони їхали до соцзабезу, ну чи Коля-бомбіла, що крутить кермо на таксі, точно все знає, бо у нього сват кума працює в СБУ черговим. Сьогодні дніпровські ППО збили чотири «Калібри» з чотирьох запущених. 5 липня хлопці та дівчата збили шість «Калібрів» із шести запущених. Замість того, щоб вірити в нісенітницю та її ретранслювати, вклоніться в ноги тим, хто прикриває наше небо. І тендітній білявці особливо», – написав мер Дніпра.

Він також опублікував фотографію військових.

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Нагадаємо, вранці 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети.

Як повідомлялося, вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.