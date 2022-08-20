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«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра
Філатов нагородив військових Повітряного командування «Схід»
фото: dniprorada.gov.ua

Мер Дніпра відреагував на інформацію про те, що «місцева синагога з домовилася з руZZкими через московських євреїв»

Міський голова Борис Філатов заявив, що потрібно дкувати українським військовим, які прикривають небо Дніпра, а не вірити чуткам про начебто домовленість євреїв з російськими окупантами. Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

Філатов прокоментував інформацію про те, що начебто «Дніпро не бомбять сильно тому, що місцева синагога з домовилася з руZZкими через московських євреїв».

«Як відомо, торгівки з ринку «Озерка» та бабусі на лавках у дворах точно знають усі секрети світової закулісної. Їм про це розповіли у маршрутці, коли вони їхали до соцзабезу, ну чи Коля-бомбіла, що крутить кермо на таксі, точно все знає, бо у нього сват кума працює в СБУ черговим. Сьогодні дніпровські ППО збили чотири «Калібри» з чотирьох запущених. 5 липня хлопці та дівчата збили шість «Калібрів» із шести запущених. Замість того, щоб вірити в нісенітницю та її ретранслювати, вклоніться в ноги тим, хто прикриває наше небо. І тендітній білявці особливо», – написав мер Дніпра.

Він також опублікував фотографію військових.

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Нагадаємо, вранці 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети.

Як повідомлялося, вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

Теги: СБУ Борис Філатов Дніпро

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