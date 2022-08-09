Філатов зняв ролик про заслуги Корбана і присоромив владу
Мер Дніпра дорікнув владі за відсутність сприяння у покупці автомобілів для військових
Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив відеоролик про покупку автомобілів для Збройних сил України. Мер Дніпра у відео розповів про свого друга і соратника, одного з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана та про те, як він допоміг придбати десятки авто для фронту. Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці Філатова.
«Ми зробили це. Ми все це зробили. Кожен з нас. Хлопці з «АТБ», які перерахували мільйони, та прості дніпряни, що відірвали від себе останню гривню. Геннадій Корбан, який задумав і реалізував цю складну логістично та фінансово операцію і Михайло Лисенко, який своїми руками відібрав кожен автомобіль. Ігор Маковцев, який доставив їх за тисячі кілометрів. 60 вантажівок та позашляховиків для потреб ЗСУ (крім понад 400 вже виданих) привезено нами з військових складів Європи та вже готові до відправки на «передок», – заявив Філатов.
При цьому міський голова Дніпра дорікнув центральній владі, що автомобілі для фронту купувалися «без найменшого сприяння з боку уряду, а іноді й усупереч йому».
Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.
Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.
Згодом Корбан повідомив, що спробує перетнути кордон з українським свідоцтвом про народження.
Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу.
Коментарі — 0