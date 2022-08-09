Головна Країна Політика
search button user button menu button

Філатов зняв ролик про заслуги Корбана і присоромив владу

Надія Клочко
glavcom.ua
Філатов зняв ролик про заслуги Корбана і присоромив владу
Філатов повідомив про закупівлю авто для військових
фото скріншот із відео

Мер Дніпра дорікнув владі за відсутність сприяння у покупці автомобілів для військових

Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив відеоролик про покупку автомобілів для Збройних сил України. Мер Дніпра у відео розповів про свого друга і соратника, одного з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана та про те, як він допоміг придбати десятки авто для фронту. Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці Філатова.

«Ми зробили це. Ми все це зробили. Кожен з нас. Хлопці з «АТБ», які перерахували мільйони, та прості дніпряни, що відірвали від себе останню гривню. Геннадій Корбан, який задумав і реалізував цю складну логістично та фінансово операцію і Михайло Лисенко, який своїми руками відібрав кожен автомобіль. Ігор Маковцев, який доставив їх за тисячі кілометрів. 60 вантажівок та позашляховиків для потреб ЗСУ (крім понад 400 вже виданих) привезено нами з військових складів Європи та вже готові до відправки на «передок», – заявив Філатов.

При цьому міський голова Дніпра дорікнув центральній владі, що автомобілі для фронту купувалися «без найменшого сприяння з боку уряду, а іноді й усупереч йому».

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.

Згодом Корбан повідомив, що спробує перетнути кордон з українським свідоцтвом про народження.

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережі Facebook опублікував текст відкритого листа до президента Володимира Зеленського на підтримку Геннадія Корбана і зазначив, що не очікував, що стільки людей підтримають цю ініціативу.

Читайте також: Безпаспортний режим. Чим завинили Коломойський та Корбан?
Теги: Геннадій Корбан Борис Філатов війна Дніпро

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський нещодавно позбавив громадянства Геннадія Корбана
Зеленський вперше прокоментував позбавлення громадянства Корбана
28 липня, 19:26
Чому Зеленський забрав у Корбана паспорт? ЗМІ назвали три ключові причини
Чому Зеленський забрав у Корбана паспорт? ЗМІ назвали три ключові причини
4 серпня, 11:48
Нещодавно президент позбавив громадянства Геннадія Корбана
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
Сьогодні, 06:51

Політика

Філатов зняв ролик про заслуги Корбана і присоромив владу
Філатов зняв ролик про заслуги Корбана і присоромив владу
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
Коли Україна отримає зенітні комплекси Nasams: відповідь Пентагону
Коли Україна отримає зенітні комплекси Nasams: відповідь Пентагону
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
США передали Україні протирадіолокаційні ракети
США передали Україні протирадіолокаційні ракети
Зеленський прокоментував нову оборонну допомогу від США
Зеленський прокоментував нову оборонну допомогу від США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Чи можлива зустріч Путіна та Зеленського: Кремль назвав нову умову
81K
Весільна церемонія в МОЗ обурила користувачів соцмереж: подробиці
30K
Російський військовий експерт: українці – талановиті воїни, ситуація для Путіна стає драматичною
22K
Чому Мінськ «образився» на Київ і чи є загроза вторгнення з півночі
22K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
21K
У Харкові і Нікополі прозвучали вибухи (відео)

Новини

Порошенко в ефірі Sky News попередив світ про катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську
Сьогодні, 11:15
Українські воїни знешкодили дві розвідгрупи окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Родичі захисників «Азовсталі» звернулися до ООН через фейковий трибунал окупантів
Сьогодні, 01:50
Міхалков розповів, як Путін відправляє рецидивістів на війну з Україною (відео)
Сьогодні, 00:18
Україна має повернути все, що Росія захопила: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 22:59
Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України
Вчора, 21:48

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту