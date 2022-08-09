Філатов зняв ролик про заслуги Корбана і присоромив владу

Мер Дніпра дорікнув владі за відсутність сприяння у покупці автомобілів для військових

Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив відеоролик про покупку автомобілів для Збройних сил України. Мер Дніпра у відео розповів про свого друга і соратника, одного з керівників оборони Дніпропетровщини Геннадія Корбана та про те, як він допоміг придбати десятки авто для фронту. Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці Філатова.

«Ми зробили це. Ми все це зробили. Кожен з нас. Хлопці з «АТБ», які перерахували мільйони, та прості дніпряни, що відірвали від себе останню гривню. Геннадій Корбан, який задумав і реалізував цю складну логістично та фінансово операцію і Михайло Лисенко, який своїми руками відібрав кожен автомобіль. Ігор Маковцев, який доставив їх за тисячі кілометрів. 60 вантажівок та позашляховиків для потреб ЗСУ (крім понад 400 вже виданих) привезено нами з військових складів Європи та вже готові до відправки на «передок», – заявив Філатов.

При цьому міський голова Дніпра дорікнув центральній владі, що автомобілі для фронту купувалися «без найменшого сприяння з боку уряду, а іноді й усупереч йому».

Нагадаємо, днями стало відомо, що голова територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан намагався перетнути кордон Польщі та України у пропускному пункті Смільниця (Львівська область), однак у нього вилучили закордонний паспорт громадянина України.

Підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення бізнесмена українського громадянства.