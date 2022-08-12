Філатов розповів, що довело його до сліз

«Ніколи б не міг собі уявити, що вітатиму дітей під землею»

У Дніпрі 12 серпня відбулося нагородження випускників-медалістів. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Церемонія відбулася в укритті.

Також він поділився емоціями з цього приводу.

«За весь час цієї війни я ніколи не дав собі спуску. А сьогодні, схоже, майже розклеївся. Прямо на сцені… Сьогодні ми вшановували наших випускників, медалістів. В метро. На глибині 50 метрів. Я ніколи б не міг собі уявити, що вітатиму дітей під землею. Наші діти. Таких гарних, розумних та гідних. Саме за них ми воюємо. Щоб вони збудували справедливу та щасливу країну», – написав Філатов.

Нагадаємо, раніше Філатов назвав основну помилку громадян під час повітряної тривоги. За словами мера Дніпра, деякі жителі отримали поранення під час нещодавньої ракетної атаки на місто через свою цікавість – після першого прильоту вони вирішили виглянути у вікно, а отримали поранення уже після удару наступної ракети.

Перед цим Філатов казав, що з перших днів російського вторгнення публічно говорив: на війні немає місця жінкам, дітям та старим.