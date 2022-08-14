Як перемогти «русскій мір» на багато років: Єрмак розкрив рецепт

Андрій Єрмак вважає, що тиск та зброя допоможуть вплинути на Росію та зламати її

Перемогти «русскій мір» можна на багато років. Для цього необхідно надати Україні потрібну зброю для боротьби з агресором, запровадити санкції проти РФ та візовий бан для росіян. Таку думку висловив керівник Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

«Візовий бан для росіян = приниження. Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над «русскім міром» з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ», – зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що всі ці речі мають бути спільною метою України, Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки.

Водночас радник Єрмака Михайло Подоляк вважає, що втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.

Раніше повідомлялося, що у війні проти України гине у сотні разів більше представників корінних народів Росії, ніж росіян. На кожного вбитого жителя Москви припадає щонайменше 275 бурятів та 350 тувинців. Політолог Антон Шеховцов вважає, що є ще одна важлива причина такої статистики. Це економічна нерівність, яка панує серед регіонів Росії. Це дозволяє Москві масово вербувати на війну представників неслов’янських спільнот.

Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російський загарбник визнає силу української армії й захоплюється її безстрашністю. Окупант заявляє, що українська армія – це найсильніша армія у всьому світі.