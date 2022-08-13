Банкова назвала п’ять кроків, які допоможуть перемогти Росію

Потрібно зруйнувати економіку та армію Росії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак озвучив кроки, необхідні для того, щоб перемогти Росію. Про це він написав у Telegram.

На думку Єрмака, Україні допоможуть такі кроки:

Визнання Росії державою-спонсором тероризму. Візовий бан для росіян. Обмеження ціни на нафту. Газове ембарго. Зброя, зброя, зброя.

«Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ», – вважає Єрмак.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою.

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