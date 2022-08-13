Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова назвала п’ять кроків, які допоможуть перемогти Росію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Банкова назвала п’ять кроків, які допоможуть перемогти Росію
Санкції ізолюють Росію від світу
фото з відкритих джерел

Потрібно зруйнувати економіку та армію Росії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак озвучив кроки, необхідні для того, щоб перемогти Росію. Про це він написав у Telegram.

На думку Єрмака, Україні допоможуть такі кроки:

  1. Визнання Росії державою-спонсором тероризму.
  2. Візовий бан для росіян.
  3. Обмеження ціни на нафту.
  4. Газове ембарго.
  5. Зброя, зброя, зброя.

«Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ», – вважає Єрмак.

Нагадаємо, уряд Естонії ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. 

Латвія призупинила видачу віз росіянам.

Сейм Латвії закликає країни Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Литва вважає за необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС.

Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу, запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

Уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.

Мінфін Росії констатував колапс доходів бюджету РФ.

Читайте також: Європа – не супермаркет: Зеленський закликав ЄС не давати візи росіянам (відео)
Теги: війна росія Україна санкції Андрій Єрмак газ нафта зброя візи

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни стають ізгоями в Європі
Ще одна країна підтримала ідею закрити ЄС для росіян
Сьогодні, 11:35
Естонія пропонує заборонити видачу шенгенських віз росіянам
В Естонії поліція зняла з поїзда російських пропагандистів
Сьогодні, 07:52
Катастрофічний обвал. Мінфін Росії констатував колапс доходів бюджету
Катастрофічний обвал. Мінфін Росії констатував колапс доходів бюджету
Сьогодні, 07:00

Політика

Банкова назвала п’ять кроків, які допоможуть перемогти Росію
Банкова назвала п’ять кроків, які допоможуть перемогти Росію
Американський дипломат пообіцяв українцям ще потужнішу зброю
Американський дипломат пообіцяв українцям ще потужнішу зброю
Пентагон оцінив ефективність ЗСУ
Пентагон оцінив ефективність ЗСУ
Командувач Сухопутних військ спростував «успіхи» окупантів на сході
Командувач Сухопутних військ спростував «успіхи» окупантів на сході
Європа – не супермаркет: Зеленський закликав ЄС не давати візи росіянам (відео)
Європа – не супермаркет: Зеленський закликав ЄС не давати візи росіянам (відео)
Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським
Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Малювала помадою Z на лобі: на півдні затримано жінку, яка вихваляла окупантів
33K
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
25K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
22K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
12K
Філатов розповів, що довело його до сліз
9489
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту