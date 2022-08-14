Подоляк назвав перший крок до масового бунту росіян

Ідея повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян знаходить все більше прихильників

Михайло Подоляк: "Втрата віз може стати першим кроком до російського бунту"

Пів року війни Росії проти України показали, що росіян не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста і ядерний шантаж. Однак втрата віз може стати першим кроком до російського бунту. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок ... до російського бунту», – написав він.

Що відомо про заборону віз для росіян?

Ідея повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян знаходить все більше прихильників. Так, окрім України, такі заклики озвучують європейські сусіди країни-агресорки. Багато хто з них уже закрив кордони для росіян.

Про майбутні візові обмеження для громадян РФ заявляв ще на початку серпня президент Фінляндії Саулі Нііністьо. А вже 11 серпня Фінляндія заблокувала 30 приватних рейсів росіян.

Уряд Естонії цього тижня ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс.