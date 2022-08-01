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За «русскій мір» в Україні гинуть буряти і тувинці, але не москвичі: промовиста статистика

Надія Клочко
Вчора, 18:34 glavcom.ua
За «русскій мір» в Україні гинуть буряти і тувинці, але не москвичі: промовиста статистика
Російська армія втратила в Україні вже понад 41 тис. своїх військових
фото з відкритих джерел

Росія використовує представників корінних народів як гарматне м’ясо у війні проти України

У війні проти України гине у сотні разів більше представників корінних народів Росії, ніж росіян. На кожного вбитого жителя Москви припадає щонайменше 275 бурятів та 350 тувинців. На це звернув увагу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Представник адміністрації українського президента вважає таку статистику не випадковістю, а продуманим винищуванням конкретних етносів, що проживають на території РФ.

«Вбивча статистика. У середньому москвичі гинуть на фронті рідше у 87,5 раза за дагестанців, у 275 разів – за бурятів і в 350 – за тувинців. Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й як спосіб умисного етноциду, зокрема народів Росії», – написав Подоляк.

На одного вбитого москвича припадає 350 тувинців і 275 бурятів
На одного вбитого москвича припадає 350 тувинців і 275 бурятів

Політолог Антон Шеховцов вважає, що є ще одна важлива причина такої статистики. Це економічна нерівність, яка панує серед регіонів Росії. Це дозволяє Москві масово вербувати на війну представників неслов’янських спільнот.

«Масово вербуючи представників неслов’янських спільнот і використовуючи їх як гарматне м’ясо, Москва зменшує етнічну неоднорідність країни та зміцнює етнічну російську гегемонію. Це геноцид за кордоном і етнічні чистки вдома», – зазначає Шеховцов.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже понад 41 тис. своїх військових.

Також раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови, у якій російський загарбник визнає силу української армії і захоплюється її безстрашністю. Окупант заявляє, що українська армія – це найсильніша армія у всьому світі. 

Також раніше СБУ перехопила розмову у якій рашист розповідає, що російські загарбники потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село. 

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Теги: війна окупанти росія

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