ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)

Рашисти визнають, що ЗСУ – це найсильніша армія у всьому світі

«Навіть росіян не бояться»

Російські загарбники визнають силу української армії і захоплюються її безстрашністю. Ворог деморалізований і здатен наступати тільки ціною шалених втрат. Про це свідчить чергова перехоплена Службою безпеки України телефонна розмова окупантів.

«Українська армія – це найсильніша армія у всьому світі… Вони навіть росіян не бояться, с*ка, нікого…. Це так і є, реально…», – розповідає матері мобілізований у лави рашистів житель тимчасово окупованого Донецька.

На заперечення жінки, яка надивилася пропаганди, просто запитує: «Ти втрати взагалі бачила, які?.. Вам правду не кажуть… вам казки розповідають».

«А навіть якщо просувається наша (армія, – ред.), це дуже з великими втратами. Дуже великими, дуже-дуже-дуже! Ху*рять на раз-два, я тобі говорю. У нас полк там в*бали. Батальйони лягають...», – зазначає рашист.

Для тих росіян, хто не хоче повернутися додому в мішку, СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і зберегти своє життя.

Раніше СБУ перехопила розмову у якій рашист розповідає, що російські загарбники потерпають від Збройних сил України на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село.