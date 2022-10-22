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Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз

Надія Клочко
glavcom.ua
Якими будуть відносини України та Росії після війни: Зеленський зробив прогноз
Зеленський переконаний, що між РФ та Україною ніколи не буде відносин, які були до війни
скріншот із відео

Володимир Зеленський переконаний, що українці не пробачать росіянам війну

Після закінчення війни Росії проти України між країнами не буде колишніх відносин. Бо українці не вибачать росіян, які намагаються знищити їх як націю. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю для канадських телеканалів CTV та CBC.

За словами президента, рано чи пізно Росію очолять люди, з якими Україна в тому чи іншому вигляді спілкуватиметься.

«Але за умови, що не буде війни, що це не буде ультиматумом, за поваги нашого суверенітету та нашої нації, наших людей, нашого права. У таких умовах, звичайно, буде спілкування. Чи буде повернення відносин, які були до війни? Упевнений, що ні. Суспільство їм цього не пробачить», – зазначив він.

Зеленський також підкреслив, що рівень відносин залежатиме від того, чи сама Росія поверне захоплені території, чи Україні доведеться їх відвойовувати.

«Політичні відносини будуть. Але суспільству ви не можете диктувати, як ставитися до суспільства держави, яка хотіла стерти нас з лиця землі», – додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, якою має бути відповідь на ядерний шантаж Росії. На його думку, Захід повинен попередити Москву, що буде удар по російських центрах ухвалення рішень.

Президент Володимир Зеленський також раніше заявив, що Україна розраховує на ухвалення резолюції ООН стосовно міжнародного механізму вилучення заморожених активів РФ як репарацій за розв’язану війну. Він зазначив, що наша держава вже заморозила активи багатьох громадян країни-терористки, проти яких введено санкції.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський

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