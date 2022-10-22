Зеленський назвав кількість ракет, які РФ випустила сьогодні по Україні

Окупанти сьогодні атакували Україну 36 ракетами, частину з них збито

Підлі удари по критично важливих об’єктах – це характерна тактика терористів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що російські загарбники сьогодні випустили по України 36 ракет.

«Агресор продовжує тероризувати нашу країну. Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу. Усім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої», – йдеться в повідомленні.

Також президент показав наслідки одного із прильотів.

«Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що в одній із областей внаслідок ракетного удару майже повністю знищено об‘єкт енергетики.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.