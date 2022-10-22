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Зеленський пояснив, як світ має реагувати на ядерний шантаж Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Зеленський пояснив, як світ має реагувати на ядерний шантаж Росії
Президент Зеленський наголосив, що світ повинен відповідати на ядерні погрози РФ
фото: Офіс президента

Український президент вважає, що світ має чітко дати зрозуміти Росії – ядерний удар по Україні матиме відповідь

Світ має відповідати на ядерний шантаж Росії, яка погрожує атакувати «центри прийняття рішень» в Україні. І це не залежить від того, є Україна членом НАТО чи ні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

«Що стосується використання ядерної зброї. Я наведу приклад. Ми зараз сидимо і чуємо постійні заклики, що Росія повинна ударити по «центру прийняття рішень», – пояснив Зеленський.

За словами президента, світ повинен відповідати. І тут не важливо чи Україна – член НАТО, чи ні.

«Сьогодні в Європі на Європейському континенті нікому не дозволено шантажувати як терорист. Якщо меседж звучить, що буде удар по «центру прийняття рішень», то відповідь світу повинна бути наступна: «Дивись, якщо ти удариш по Банковій, то буде удар туди, де ти знаходишся. Якщо ти так зробиш, то ти повинен знати, що через секунду буде удар по «центру прийняття рішень» у твоїй державі. Це ніякий не шантаж», – додав президент.

Нагадаємо, речник президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що захист територій, про анексію яких заявляє Росія, – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей – здійснюється так само як і захист території Росії. Так представник Кремля відповів на запитання журналістів, чи поширюється так звана «ядерна парасолька» та на територію окупованих регіонів.

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США на дуже високому рівні повідомили Кремлю – будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, адже Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель своєю чергою заявив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена. 

Відомо також, що 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.

До слова, раніше російські пропагандисти з ефіру телебачення закликали до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.

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Теги: росія війна ядерна зброя Володимир Зеленський

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