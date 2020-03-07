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    Політика

    Яценюк розповів, коли Україна постачатиме воду в Крим

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    &laquo;Будь ласка, не грайтеся в ігри з Росією&raquo;, &ndash; Яценюк - Яценюк розповів, коли Україна постачатиме воду в Крим
    «Будь ласка, не грайтеся в ігри з Росією», – Яценюк

    На тих, хто сподівається на мирне врегулювання з Російською Федерацією, чекатиме розчарування – Яценюк

    «Путін і Російська Федерація анексували нашу суверенну територію. Ми поставимо воду, коли російські війська заберуться з Криму, Донецька і Луганська», – наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

    Про це він заявив ввечері у п’ятницю, 6 березня 2020 року, в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на одному з українських телеканалів.

    «Мова не йде про поставку води в Крим для українських громадян. Мова йде про поставку води для російської влади», – підкреслив він.

    Яценюк наголосив, що на тих, хто сподівається на мирне врегулювання з Російською Федерацією, чекатиме розчарування: «Це буде мир виключно на умовах Путіна. А його мир – це «русский мир». Це захоплення України і повернення України в російське лоно».

    «Будь ласка, не грайтеся в ігри з Росією», – звернувся лідер «Народний фронт» до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: «Вони намагаються нас переграти».

    «Вийдуть з Донецька й Луганська, вийдуть з Криму – і ми повернемо наші території. Піде і українська вода, і все буде українське. Тому що це і є Україна», – наголосив Арсеній Яценюк.

    Як повідомлялося, Кулеба запевняє, що Україна не відновлюватиме постачання води в окупований Крим.

    Нагадаємо, начальник управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк заявив, що у Криму води для людей достатньо, вона потрібна для промисловості.

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