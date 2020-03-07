США закликали світову спільноту запроваджувати санкції проти РФ через Крим
США «сповнені рішучості» притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму
Заступниця представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світову спільноту запроваджувати санкції проти Росії за її дії в Криму.
Про це представниця США сказала під час засідання Ради безпеки ООН 6 березня.
«США сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму. З 2014 року наступні раунди санкцій адресно зверталися до тих, хто грав провідну роль в окупаційному режимі. Також є санкції щодо представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів. Закликаємо інші країни запровадити такі ж обмеження», – сказала Черіті Норман Шале.
Вона також закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова, щоб міжнародні місії могли спостерігати і документувати все, що там відбувається.
На цьому ж засіданні Радбезу ООН голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав запровадити ембарго на всі види російських енергоносіїв для того, щоб «примусити Росію повернути Крим і Донбас».
Нагадаємо, у ЄС продовжили росіянам санкції за Крим, але розморозили активи Азарова.
Також Сполучені Штати виключили з санкційних списків дві російські компанії.
Джерело: Радіо Свобода