США закликали світову спільноту запроваджувати санкції проти РФ через Крим



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Посол США закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова

США «сповнені рішучості» притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму

Заступниця представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світову спільноту запроваджувати санкції проти Росії за її дії в Криму.

Про це представниця США сказала під час засідання Ради безпеки ООН 6 березня.

«США сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму. З 2014 року наступні раунди санкцій адресно зверталися до тих, хто грав провідну роль в окупаційному режимі. Також є санкції щодо представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів. Закликаємо інші країни запровадити такі ж обмеження», – сказала Черіті Норман Шале.

Вона також закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова, щоб міжнародні місії могли спостерігати і документувати все, що там відбувається.

На цьому ж засіданні Радбезу ООН голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав запровадити ембарго на всі види російських енергоносіїв для того, щоб «примусити Росію повернути Крим і Донбас».

Нагадаємо, у ЄС продовжили росіянам санкції за Крим, але розморозили активи Азарова.

Також Сполучені Штати виключили з санкційних списків дві російські компанії.

Джерело: Радіо Свобода