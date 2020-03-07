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    У світі

    США закликали світову спільноту запроваджувати санкції проти РФ через Крим

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    Посол США&nbsp;закликала&nbsp;Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова - США закликали світову спільноту запроваджувати санкції проти РФ через Крим
    Посол США закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова

    США «сповнені рішучості» притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму

    Заступниця представника США в ООН Черіті Норман Шале закликала світову спільноту запроваджувати санкції проти Росії за її дії в Криму.

    Про це представниця США сказала під час засідання Ради безпеки ООН 6 березня.

    «США сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за окупацію Криму. З 2014 року наступні раунди санкцій адресно зверталися до тих, хто грав провідну роль в окупаційному режимі. Також є санкції щодо представників правоохоронних органів, які застосовували тортури до кримськотатарських активістів. Закликаємо інші країни запровадити такі ж обмеження», – сказала Черіті Норман Шале.

    Вона також закликала Росію надати доступ ООН і ОБСЄ на територію анексованого півострова, щоб міжнародні місії могли спостерігати і документувати все, що там відбувається.

    На цьому ж засіданні Радбезу ООН голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав запровадити ембарго на всі види російських енергоносіїв для того, щоб «примусити Росію повернути Крим і Донбас».

    Нагадаємо, у ЄС продовжили росіянам санкції за Крим, але розморозили активи Азарова.

    Також Сполучені Штати виключили з санкційних списків дві російські компанії. 

    Джерело: Радіо Свобода

    Крим кримські татари ОБСЄ Донбас США Рефат Чубаров санкції Меджліс ООН ембарго Радбез ООН окупація
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