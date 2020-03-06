У Криму води для людей достатньо, вона потрібна для промисловості, – Мінветеранів



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Якщо ми дамо воду, то ми її дамо не громадянам, а військовим заводам РФ, - начальник управління Мінветеранів

Для промисловості води не вистачає, баланс у цілому мінусовий – тобто використовують води більше, ніж сукупний запас води, – Мокренюк

Начальник управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Сергій Мокренюк прокоментував ідею прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про подачу води до окупованого Криму. Про це він написав у Facebook.

«У Криму води для людей достатньо. Своєї води – та, яка в землі, та на землі. Вода з Північно-Кримського каналу потрібна для сільського господарства та промисловості. Але росіяни істерично нарощують видобуток із землі, поглибюють скважини», – написав Мокренюк.

Він сказав, що для промисловості води не вистачає, баланс у цілому мінусовий – тобто використовують води більше, ніж сукупний запас води.

«Вони (Росія. – Ред.) качають воду із землі, заганяють у труби, звідти вода знову через дірки потрапляє у землю і вони знову її качають у труби. Водопроводу систему вони не ремонтують, не замінюють (ну майже). Це дорого? Дорого. Висновок. Якщо ми дамо воду, то ми її дамо не громадянам, а військовим заводам РФ», – написав Мокренюк.

Нагадаємо, новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, бо там живуть українці, а Крим – це Україна.

Пізніше Шмигаль прояснив свою скандальну заяву про подачу води в окупований Крим, зазначивши, що «хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України».

Голова Меджлісу Рефат Чубаров відреагував на заяви прем’єр-міністра, заявивши, що «скандальна заява Шмигаля про подачу води в окупований Крим стала підлим ударом у спину».

Як повідомлялося, всередині лютого Чубаров дорікнув лідеру президентської фракції Давиду Арахамії, що той хоче здати Росії 500 тис. кримських татар.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

З 10 лютого в окупованому Сімферополі ввели обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

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