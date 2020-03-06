Скандальна заява Шмигаля про подачу води в окупований Крим стала підлим ударом у спину - Чубаров



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Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що «абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних «ініціатив» нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму»

Голова Меджлісу зазначив, що прем'єр робить свої заяви «на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву новопризначеного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по Північно-Кримському каналу в тимчасово окупований Крим - «підлим ударом в спину». Про це Чубаров написав у заяві на своїй сторінці у Facebook.

Чубаров зазначив, що Шмигаль робить свої заяви «на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів».

Голова Муджлісу наголосив, що ситуацію не змінило навіть термінове пояснення Шмигаля, розміщене ним згодом на своїй сторінці у Facebook.

«Слід чесно вказати і на те, що низка капітулянтських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб, дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародо-визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», - обурився Чубаров.

Голова Меджлісу вважає, що «при цьому абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних «ініціатив» нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму».

«Насправді, будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримськотатарського народу», - написав Чубаров.

Голова Меджлісу ще раз нагадав, що «відновлення водопостачання Криму по Північно-Кримському каналу необхідне Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації окупованого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення корінного народу Криму - кримськотатарського народу і етнічних українців».

Чубаров закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також новопризначених членів Кабіміну, як і всі політичні і громадські організації України, до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу.

Як повідомлялося, всередині лютого Чубаров дорікнув лідеру президентської фракції Давиду Арахамії, що той хоче здати Росії 500 тис. кримських татар.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає допустимим компромісом подачу води до окупованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

З 10 лютого в окупованому Сімферополі ввели обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.

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