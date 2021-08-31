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    Єдиний можливий план «Б» для України – «повзучий наступ»: думка екссекретаря РНБО

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    На думку Турчинова, за останні роки оперативно-тактичний стан українських сил на Сході країни суттєво погіршився - Єдиний можливий план «Б» для України – «повзучий наступ»: думка екссекретаря РНБО
    На думку Турчинова, за останні роки оперативно-тактичний стан українських сил на Сході країни суттєво погіршився
    Фото: Операція об'єднаних сил /Joint Forces

    Олександр Турчинов закликав чинну владу змінити тактику дій на Донбасі та почати покрокове звільнення територій

    Для звільнення українських територій військово-політичному керівництву країни слід повернутися до тактики покрокового наступу («повзучого» за визначенням ворога), яка довела свою ефективність в 2016–2018 роках. Таку думку висловив у своєму блозі політичний та державний діяч, колишній виконувач обов’язки президента України та екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

    Політик нагадує, що тоді ця тактика дозволила без великого прямого боєзіткнення з основними силами армії РФ та з мінімальними втратами просунутись на десятки кілометрів на Схід, звільнивши значну кількість населених пунктів.

    На думку Турчинова, за останні роки оперативно-тактичний стан українських сил на Сході країни суттєво погіршився.

    «Те, що відбувається з військами, що захищають країну на Сході, не можна навіть назвати «пасивною обороною». Тому що останнє хоча б передбачає постійне зміцнення власних оборонних позицій. У нас за два роки вони не стали краще ні у військовому, ні в інженерно–технічному плані. Бетон і залізо не замінили прогнилу деревину. Відсутність якісного зв'язку, сучасних систем спостереження, ефективної медичної допомоги, нового озброєння та відремонтованої техніки», – зазначає політик.

    Він вважає, що обстріли російськими окупаційними військами наших позицій, велика кількість убитих та поранених серед військових та мирного населення є свідченням фіаско анонсованих у 2019 році мирних ініціатив чинної української влади.

    Нагадаємо, раніше колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов розповів на своєму сайті, що блокування телерупорів кремлівської «п‘ятої колони» в Україні – єдиний реальний крок, що зміцнює національну безпеку, зроблений командою Зеленського за два роки.

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    Теги: РНБО Олександр Турчинов обстріл
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    Єдиний можливий план «Б» для України – «повзучий наступ»: думка екссекретаря РНБО