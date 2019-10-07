Турчинов прокоментував взяття під варту Пашинського: заполітизоване рішення



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Сергія Пашинського у справі про стрілянину взяли під варту на два місяці

Турчинов впевнений, що реакція Пашинського в інциденті була адекватною

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає взяття під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського політично заангажованим рішенням

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

«Сергій Пашинський ніяк не міг вплинути на, я вважаю, заполітизоване рішення про перегляд цього рішення. Без будь-яких підстав - ви в суді це чули - жодної підстави не навели ні прокурори, ні слідчі, чому вони раптом вирішили, крім політичних анонсів, переглянути цю справу. Докази нові не отримані. Нових якихось позицій у слідства немає», - сказав він.

Турчинов впевнений, що реакція Пашинського в інциденті була адекватною: він захистив своє життя і життя і честь своєї дружини.

«На превеликий жаль, сьогодні ми побачили, що юридичні аргументи, правові підстави, на жаль, сьогодні тимчасово не працюють. Але я впевнений, що Сергій витримає ці випробування і буде на свободі», - сказав екссекретар РНБО.

На питання, чи була у Пашинського можливість покинути країну, Турчинов сказав: «Безумовно. У нього була можливість виїхати за кордон. І я так зрозумів з інформаційної хвилі, що багато на це дуже сподівалися».

Крім того, відповідаючи на питання, чи не, боїться він кримінальних справ, він відповів, що життя навчило не боятися, згадавши про події Революції Гідності.

Він також зазначив, що шкодує про те, що традиції Печерського суду не змінилися.

«Я вважаю, що, безумовно, вина і минулої влади в цьому є», - підкреслив Турчинов.

Як відомо, прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.