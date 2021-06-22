Турчинов про «держпереворот» в Україні: у Путіна хронічна параноя

«Як і будь-який інший диктатор Путін не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону», заявив Турчинов

Президент Росії Володимир Путін досі не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону. Про це заявив екссекретар РНБО, в.о. президента України у 2014 році Олександр Турчинов, коментуючи статтю Путіна виданню Die Zeit.

«Хронічна параноя Путіна щодо «організації Штатами в Україні державного перевороту» свідчить про те, що він, як і будь-який інший диктатор, не може зрозуміти, що справжні революції не можна підробити, замовити або організувати з-за кордону», – наголосив він.

«Український народ, який має гідність і відповідальність, ані в 2004, ані в 2013-2014 роках не потребував зовнішньої допомоги, щоб довести своє право самому визначати свою долю. Я керував Штабом національного спротиву під час Революції Гідності і можу офіційно засвідчити, що жодної допомоги від Сполучених Штатів і ЄС ані матеріальної, ані організаційної ми не отримували», – додав Турчинов.

Він зазначив, що Україна була вдячна західним демократіям за моральну підтримку та об’єктивне інформаційне висвітлення подій на Майдані.

«Але з початку і до кінця режиму Януковича протистояли українські патріоти, які скинули тиранію та не дали повернути країну до неоросійської імперії, зупинивши поступ імперського реваншизму Путіна», – підкреслив в.о. президента України у 2014 році.

Турчинов наголосив, що саме російські військові захопили Крим і частину Донбасу, а не українські громадяни, які не сприйняли революцію.

«Прийде час і без будь-якої американської чи європейської допомоги російська імперія так само, як і радянська, буде зруйнована. На її руїнах виникнуть нові незалежні держави, а Україна не тільки поверне тимчасово захоплені території, але й відновить всі свої історичні кордони, впевнено продовживши демократичний європейський шлях свого розвитку», – резюмував він.

Як відомо, Путін «запудрив мозок» солідному німецькому виданню. Лещенко наводить факти.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Революцію Гідності в Україні нібито організували США. Після цього в країні, за його словами, стався «розкол».