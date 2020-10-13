Турчинов про опитування 25 жовтня: Це зловживання владою



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Олександр Турчинов розкритикував ідею Зеленського

Колишній секретар РНБО вважає, що ініціатива Зеленського – небезпечний піар

Ініціатива Зеленського щодо проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що головніше – ризик для життів громадян. Про це заявив керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов.

За його словами, подібна ініціатива чинного президента – традиційно небезпечний піар.

«Пан Зеленський знову намагається нехтувати Конституцією, українським законодавством, маючи бажання «впихнути» на дільниці питання, які не узгоджені ні з ким, які навіть ще ніхто не бачив і не знає», - повідомив політик.

В цьому колишній секретар РНБО бачить декілька небезпек.

«Перша, не маючи повноважень референдуму, відбувається спроба сфальшувати підтримку капітулянтських ініціатив, про які постійно говорить чинна влада.

Інша проблема, окрім популізму та чергових обіцянок, які також намагатимуться закамуфлювати в цих питаннях, – наражання на небезпеку громадян. Адже, в розпал пандемії, чим менше перебуватиме людина на дільниці – тим краще і для членів комісії і для громадян», - зауважив Турчинов.

Він зауважив, що подібні ініціативи президента є зловживанням владою та спробою в порушення виборчого законодавства привернути увагу до правлячої партії. Крім того, це на його думку є намаганням протягнути капітулянтські ініціативи, створивши додатковий політичний конфлікт, а також наражають на небезпеку життя та здоров’я громадян, які прийдуть на дільниці в день голосування.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що українцям на виборчих дільницях 25 жовтня поставлять п'ять питань.

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.



