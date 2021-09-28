Зустріч лідерів «Нормандії» має відбутися до кінця каденції Меркель – Єрмак

Наразі тривають консультації між представниками країн

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона хоче найближчим часом провести зустріч лідерів нормандського формату. За його словами, важливо, щоб зустріч відбулася ще за каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Про це він сказав в ефірі токшоу «Свобода слова на ICTV».

Наразі, за словами представника Банкової, тривають консультації між представниками України, Німеччини, Франції та Росії щодо нової зустрічі лідерів держав щодо врегулювання на Донбасі.

«Ми сьогодні працюємо над тим, щоб така зустріч лідерів нормандського формату відбулася ще до кінця каденції Меркель, бо вона дуже багато для цього зробила. І ми маємо на сьогодні тільки двох свідків, які були на підписанні мінських домовленостей. І нам важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом», – заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина підтримуватиме роботу «нормандської четвірки» незалежно від результатів виборів, за підсумками яких буде сформовано новий уряд.

Також президент Володимир Зеленський хоче, щоб США долучилися до переговорів у нормандському форматі.

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