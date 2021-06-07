«Гудбай», Ленін. На Хмельниччині демонтували пам’ятник радянському диктатору

В Україні залишилося ще три пам'ятники Леніну

Останній пам'ятник радянському диктатору Володимиру Леніну демонтовано на Хмельниччині у селі Пишки. Про це повідомив один із співзасновник проєкту «Декомунізація.Україна» Вадим Поздняков на сторінці у Facebook.

«Демонтовано останній пам'ятник Леніну на Хмельниччині! Цими днями було проведено демонтаж пам'ятника Леніну у селі Пишки Старосинявської ОТГ Хмельницької області», – йдеться у повідомленні.

Поздняков також зазначив, що в Україні залишилося ще три пам'ятники Леніну. «На відкритих територіях ще лишилося 3 пам'ятники. Один у селі Ковалівка на Вінниччині, інші два у селі Новомлинськ на Харківщині», – написав аткивіст.

Тим часом, влада Новгород-Сіверська відмовляється декомунізувати водонапірну вежу. На водонапірній вежі в центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області ще з радянських часів залишились два зображення з мозаїки радянських диктаторів Леніна і Сталіна. Вже декілька років керівництво Українського інституту національної пам’яті веде перемовини з очільниками міста – колишнім та нинішньою про те, аби демонтувати з цієї споруди зазначенні зображення.

Додамо, що нещодавно на Одещині у селі Кубей Болградського району громадські діячі виявили велике мозаїчне зображення Володимира Ульянова (Леніна) на стіні в приміщенні місцевого клубу. Виявлене зображення являє собою великий портрет Леніна, викладений мозаїкою. Громадські діячі оприлюднили його фотографію.