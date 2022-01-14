Зеленський запропонував Байдену організувати саміт з Путіним – Єрмак

Україна чекає реакції від російської сторони

Президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження з російськими військами. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в розмові експослом США Джоном Гербстом на Youtube-каналі Atlantic Council

«Президент Зеленський запропонував президенту Байдену – і ми думаємо, що це може спрацювати – провести тристоронню зустріч із Путіним у найближчий час. Можливо, через відеозв'язок. Ми чекаємо реакції від російської сторони, але я можу сказати, що американці проявили певний інтерес до нашої пропозиції», – сказав Єрмак.

Він додав, що російська сторона затягує проведення дипломатичних перемовин на різних рівнях перемовин.

Зокрема, за його словами, є бажання й пропозиції проведення саміту Нормандської четвірки від трьох сторін – України, Німеччини та Франції, проте Росія не реагує та затягує проведення саміту.

За словами очільника Офісу президента, американці висловлювали підтримку Україні в її позиції у «мінському» та «нормандському» форматах., однак не хочуть наразі втручатися як повноцінний учасник перемовин у ці формати, а продовжувати спілкуватися з росіянами напряму в двосторонньому форматі.

Як відомо, 2 січня президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. До цієї розмови американський лідер поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 9 грудня 2021 року президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели розмову.

Згодом голова Офісу президента розповів про підсумки розмови Зеленського з Байденом.

Як відомо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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