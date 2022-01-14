  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський запропонував Байдену організувати саміт з Путіним – Єрмак

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський хоче провести перемовини з Джо Байденом та Володимиром Путіним - Зеленський запропонував Байдену організувати саміт з Путіним – Єрмак
    Володимир Зеленський хоче провести перемовини з Джо Байденом та Володимиром Путіним
    фото: president.gov.ua

    Україна чекає реакції від російської сторони

    Президент Володимир Зеленський запропонував провести тристоронній саміт із президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним стосовно деескалації військового напруження з російськими військами. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в розмові експослом США Джоном Гербстом на Youtube-каналі Atlantic Council

    «Президент Зеленський запропонував президенту Байдену – і ми думаємо, що це може спрацювати – провести тристоронню зустріч із Путіним у найближчий час. Можливо, через відеозв'язок. Ми чекаємо реакції від російської сторони, але я можу сказати, що американці проявили певний інтерес до нашої пропозиції», – сказав Єрмак.

    Він додав, що російська сторона затягує проведення дипломатичних перемовин на різних рівнях перемовин.

    Зокрема, за його словами, є бажання й пропозиції проведення саміту Нормандської четвірки від трьох сторін – України, Німеччини та Франції, проте Росія не реагує та затягує проведення саміту.

    За словами очільника Офісу президента, американці висловлювали підтримку Україні в її позиції у «мінському» та «нормандському» форматах., однак не хочуть наразі втручатися як повноцінний учасник перемовин у ці формати, а продовжувати спілкуватися з росіянами напряму в двосторонньому форматі.

    Як відомо, 2 січня президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. До цієї розмови американський лідер поговорив з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Нагадаємо, 9 грудня 2021 року президенти Сполучених Штатів і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели розмову.

    Згодом голова Офісу президента розповів про підсумки розмови Зеленського з Байденом.

    Як відомо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Читайте також статтю: Останній патрон для Путіна. Чим завершився тиждень дипломатичних торгів Заходу і Росії
    Теги: Нормандський формат Росія США Джозеф Байден саміт Путін політика Володимир Зеленський Україна президент Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський запропонував Байдену організувати саміт з Путіним – Єрмак