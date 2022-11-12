Єрмак шокував росіян короткою заявою

Збройні сили України продовжують контрнаступ

Російська пропаганда втішає свою аудиторію, що відступом з Херсону все обмежиться, проте Київ заявляє, Збройні сили України продовжать контрнаступ на півдні.

Так, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запевнив, що «все тільки починається». Таку коротку заяву він зробив у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території.

Збройні сили України продовжують роботу зі звільнення населених пунктів у Херсонській області, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк анонсувала гарні новини з Херсонщини до вечора.

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловився про втечу російських військ з Херсона.