Банкова показала вулиці визволеного Херсона (фото)
Попереду ще багато роботи з розмінування Херсона та ремонту мереж
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото з нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.
«Херсон вдома! Люди чекали на нас вісім місяців. Вісім місяців щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі! І ось ми тут», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попереду ще багато роботи – розмінування, стабілізаційні дії, ремонти мереж.
«Все це зробимо! Все відбудуємо та відновимо! Війна триває і ми звільнимо всіх наших людей», – додали в Офісі президента.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини.
Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.
Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.
Коментарі — 0