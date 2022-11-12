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Банкова показала вулиці визволеного Херсона (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Банкова показала вулиці визволеного Херсона (фото)
ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада
Кирило Тимошенко / Telegram

Попереду ще багато роботи з розмінування Херсона та ремонту мереж

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото з нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

«Херсон вдома! Люди чекали на нас вісім місяців. Вісім місяців щодня йшла боротьба за кожен сантиметр нашої землі! І ось ми тут», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попереду ще багато роботи – розмінування, стабілізаційні дії, ремонти мереж.

«Все це зробимо! Все відбудуємо та відновимо! Війна триває і ми звільнимо всіх наших людей», – додали в Офісі президента.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.  

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

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Теги: Херсон війна росія окупанти Україна

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