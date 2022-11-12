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ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини
ЗСУ продовжують просуватися на Херсонщині
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові зачищують звільнену від окупантів територію Херсонщини

Збройні сили України продовжують роботу зі звільнення населених пунктів у Херсонській області, а також забирають техніку росіян та беруть у полон загарбників. Про це повідомила керівниця керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми продовжуємо просуватися і, в тому числі, зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли... Також ми намагаємося знаходити тих, кого «забули» спеціально чи випадково, тому що при тій «евакуації», яку вони (окупанти – ред.) собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки російського лендлізу... Продовжуємо роботу і зі звільнення населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини», – сказала Гуменюк.

За її словами, серед трофеїв є артилерійські системи, бронетехніка, танки. «Все це ми скомпонуємо і повертатимемо ворогу вже у вигляді ударів», – зазначила Гуменюк.

Щодо Кінбурнської коси, яка залишається єдиною окупованою територією в Миколаївській області, то Гуменюк підкреслила, що з цього питання триває бойова робота. «Наразі триває бойова робота, і якщо ми поставили за мету звільнити всю Миколаївську область, то вона буде звільнена», – заявила вона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території.

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Теги: росія війна окупанти ЗСУ Миколаївщина Херсонщина

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