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Аналітики ISW дали прогноз, коли ЗСУ звільнять всю Херсонщину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW дали прогноз, коли ЗСУ звільнять всю Херсонщину
Українські сили швидко завершать звільнення захоплених окупантами районів
фото: Генштаб ЗСУ

11 листопада українські війська отримали значні територіальні здобутки на Херсонщині

Українські сили завершують звільнення правого берега Херсонської області після відступу звідти російських окупантів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Хоча контингенти російських солдатів, ймовірно, залишаються на правому березі, вони, ймовірно, розпорошені по всій області та намагаються відступити, оскільки українські сили просуваються до річки Дніпро, хоча деякі, можливо, залишилися, намагаючись вести партизанську діяльність невеликими групами. Незрозуміло, скільки російських солдатів наразі залишається на правому березі. Російські джерела зазначали, що відхід тривав три дні, і стверджували, що 20 тис. російських військовослужбовців і 3500 одиниць військової техніки переправили через Дніпро», – зазначили аналітики.

Супутникові знімки підтверджують заяви як українських, так і російських джерел про те, що зруйновані Антонівський та Залізничний міст (поблизу Херсона) та мостову дамбу Нової Каховки (на схід від Херсона поблизу Нової Каховки) через річку Дніпро та Дар’ївський міст ( на північний схід від Херсона) через річку Інгулець в останній спробі окупантів заблокувати наступ ЗСУ на Херсонщині.

Аналітики зазначили, що 11 листопада українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області та найближчими днями продовжать консолідацію контролю над правим берегом. «Українські сили швидко завершать звільнення районів, які ще не підконтрольні їм», – впевнені в ISW.

Аналітики ISW дали прогноз, коли ЗСУ звільнять всю Херсонщину фото 1

Ключові висновки ISW за 11 листопада:

  • Українські війська завершують звільнення західного (правого) берега Дніпра в Херсонській області.
  • 11 листопада українські війська здобули значні територіальні здобутки по всій Херсонській області та продовжать консолідацію контролю над правим берегом найближчими днями.
  • Російські блогери критикували заяви російського міноборони про відхід росіян, але загалом більш стримано ставилися до українських здобутків.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції в напрямку Кремінного та Сватового Луганської області, а українські сили завдавали ударів по матеріально-технічному забезпеченню РФ в тилу Луганської області.
  • Російські війська продовжували штурм Бахмута, Авдіївки та Вугледара.
  • Українські сили продовжували обстрілювати зосередження російських військ у Запорізькій області.
  • Власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин продовжив формування паралельних військових структур у Білгородській та Курській областях, хоча загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії немає.
  • Неадекватне проведення міністерством оборони Росії часткової мобілізації продовжує породжувати соціальну напругу.
  • Українські партизани продовжували обстрілювати російську окупаційну владу.

Зазначимо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території.

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Теги: війна окупанти Херсонщина Херсон росія ЗСУ Україна

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