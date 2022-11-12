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Гуменюк повідомила, скільки кілометрів територій на півдні України визволили ЗСУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Гуменюк повідомила, скільки кілометрів територій на півдні України визволили ЗСУ
ЗСУ звільнили понад 3000 км на півдні України
фото ілюстративне

Сили Оборони пояснили, чому не поспішають заявляти про звільнення землі

Від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, командуванню Сил Оборони України відомо про те, що на цих територіях ще залишаються підрозділи військ РФ, які «намагаються, напевно, створити диверсійні заходи».

«Робота з цього напрямку нами продовжується. Тому ми не поспішаємо заявляти про звільнення територій. Хоча їх площа збільшилася вже в десятки разів. Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні це понад 3000 квадратних кілометрів звільнених територій», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

Теги: ЗСУ Херсон звільнення

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