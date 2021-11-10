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    ЄС готується ввести санкції проти юридичних і фізичних осіб Білорусі

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    Мінськ відправляє біженців із Близького Сходу на кордони Польщі і країн Балтії - ЄС готується ввести санкції проти юридичних і фізичних осіб Білорусі
    Мінськ відправляє біженців із Близького Сходу на кордони Польщі і країн Балтії
    Фото: Ints Kalnins

    Євросоюз і НАТО звинувачують президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні мігрантів в якості тиску на Захід

    Євросоюз близький до введення нових санкцій проти Білорусі, спрямованих проти 30 фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ і білоруську авіакомпанію «Бєлавіа». Схвалення санкцій може відбутися вже наступного тижня, заявили три дипломати ЄС, повідомляє Reuters.

    Євросоюз і НАТО звинувачують президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні мігрантів в якості тиску на Захід, відправляючи людей, що тікають з Близького Сходу, в Мінськ, а потім на кордони Польщі і країн Балтії.

    Нові санкції спрямовані проти білоруських чиновників, які, на думку ЄС, організували прибуття мігрантів в якості помсти за санкції щодо Мінська через порушення прав людини.

    Офіційні особи ЄС, в тому числі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, закликають до ще більш жорстких заходів, у тому числі щодо міжнародних авіакомпаній, обвинувачених у доставці мігрантів до Мінська, які потім доставляються до білоруського кордону.

    За словами дипломатів, міністр закордонних справ Володимир Макей, який захищав репутацію Білорусі на Генеральній Асамблеї ООН у вересні, є одним із високопоставлених чиновників, до якого повинні бути застосовані санкції, оскільки його міністерство звинувачується у видачі білоруських віз громадянам країн, що не входять в ЄС, особливо сирійцям і іракцям.

    Євросоюз заборонив державній авіакомпанії «Бєлавіа» відвідувати повітряний простір ЄС і аеропорти ЄС після того, як Мінськ змусив літак Ryanair приземлитися, щоб арештувати білоруського опозиційного журналіста. Тепер прямі санкції проти авіакомпанії не дозволять їй орендувати літаки у ірландських, румунських і данських компаній. Однак в ЄС ведуться дебати з приводу того, чи повинні санкції застосовуватися тільки до нових договорів оренди або ж до діючих контрактів.

    Нагадаємо, раніше лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.

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    Теги: Білорусь ЄС НАТО санкції ООН літак Ryanair Урсула фон дер Ляйен
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    ЄС готується ввести санкції проти юридичних і фізичних осіб Білорусі