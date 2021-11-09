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    В Україні теж побільшало біженців: чи варто боятися повторення ситуації на кордоні Польщі

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    &laquo;Сусіди хочуть влаштувати кризу&raquo;, вважає Єнін - В Україні теж побільшало біженців: чи варто боятися повторення ситуації на кордоні Польщі
    «Сусіди хочуть влаштувати кризу», вважає Єнін
    Фото з відкритих джерел

    Україна може зіткнутися з міграційною кризою через дії Білорусі

    Міністерство внутрішніх справ України спостерігає за ситуацією на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю, яка динамічно ускладнюється. Сусідні країни хочуть влаштувати таку ж міграційну кризу й в Україні. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, пише «РБК-Україна».

    За словами представника МВС, ситуація на кордонах Євросоюзу з Білоруссю має ознаки подальшої ескалації. Водночас спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України.

    «Сусідні держави вдаються до гібридних технологій «збільшення потоків біженців» передусім у прикордонних регіонах України з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Це ганебна спроба влаштувати в Україні міграційну кризу», – заявив він.

    За останній тиждень, як розповів Єнін, на ділянці білоруського-українського кордону затримали двох громадян Куби. Вони незаконно потрапили в Україну з території Білорусі та планували надалі піти до Польщі.

    «Оперативними підрозділами здійснюється постійний моніторинг ситуації навколо цієї проблематики, в тому числі і у середовищі осіб, які можуть сприяти організації таких каналів міграції», – зазначив заступник глави МВС.

    Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький допустив, що Білорусь може організувати маршрут мігрантів в ЄС через Україну.

    Нагадаємо, Білорусь зробила винною Польщу в міграційній кризі на кордоні.

    Також НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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    Теги: Білорусь ЄС МВС мігранти Євген Єнін
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    В Україні теж побільшало біженців: чи варто боятися повторення ситуації на кордоні Польщі