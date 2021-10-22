ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу

Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі

Євросоюз продовжить протидію триваючій гібридній атаці, розпочатій режимом Білорусі

Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Лідери ЄС прийняли висновки Єврокомісії щодо Білорусі: ЄС продовжить протидію триваючій гібридній атаці, розпочатій режимом Білорусі, в тому числі шляхом прийняття подальших обмежувальних заходів щодо фізичних і юридичних осіб, відповідно до свого поступового підходу, в терміновому порядку», – написав він.

Як відомо, на кордоні Білорусі та країн Балтії неспокійно. Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Зокрема, Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

А Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.