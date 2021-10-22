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    ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу

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    Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі - ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу
    Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі
    фото: Ints Kalnins

    Євросоюз продовжить протидію триваючій гібридній атаці, розпочатій режимом Білорусі

    Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    «Лідери ЄС прийняли висновки Єврокомісії щодо Білорусі: ЄС продовжить протидію триваючій гібридній атаці, розпочатій режимом Білорусі, в тому числі шляхом прийняття подальших обмежувальних заходів щодо фізичних і юридичних осіб, відповідно до свого поступового підходу, в терміновому порядку», – написав він.

    Як відомо, на кордоні Білорусі та країн Балтії неспокійно. Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Зокрема, Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

    А Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.

    Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.

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    Теги: Білорусь санкції Європа мігранти кордон
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    ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу