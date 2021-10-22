ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі через міграційну кризу
Євросоюз продовжить протидію триваючій гібридній атаці, розпочатій режимом Білорусі
Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Лідери ЄС прийняли висновки Єврокомісії щодо Білорусі: ЄС продовжить протидію триваючій гібридній атаці, розпочатій режимом Білорусі, в тому числі шляхом прийняття подальших обмежувальних заходів щодо фізичних і юридичних осіб, відповідно до свого поступового підходу, в терміновому порядку», – написав він.
Як відомо, на кордоні Білорусі та країн Балтії неспокійно. Польща, Литва, Латвія і Естонія вже кілька місяців фіксують тисячі спроб нелегально перетнути їх кордони з боку Білорусі. Вони звинувачують Мінськ у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Зокрема, Латвія продовжила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.
А Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також планують вдосконалити систему спостереження. Таке рішення прийняли, щоб боротися з напливом нелегальних мігрантів.
Разом з тим Польща заявила, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю – надовго.