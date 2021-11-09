Закриття кордонів: МЗС оприлюднив список осіб, які зможуть потрапити до Бельгії

Подорожі з поважної причини і транзит дозволяються

Посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку «червоних країн» означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців. Про це йдеться в опублікованому роз’ясненні.

«Бельгія обмежує поїздки для українців з несуттєвою (туристичною) метою. Подорожі з поважних причин та транзит дозволяються. Зазначене рішення може бути переглянуте, у разі поліпшення епідемічної ситуації в Україні та Бельгії. Посольство працює, аби максимально зберегти для українців свободу подорожей до Бельгії», – пише посольство.

За новими правилами, з 9 листопада до Бельгії можуть в’їздити лише:

- особи, які мають бельгійське громадянство;

- особи, які мають основне місце проживання в Бельгії;

- один з подружжя або партнер особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії;

- діти особи, яка має бельгійське громадянство або має основне місце проживання в Бельгії, або її партнера, якщо вони живуть разом;

- особи, які подорожують транзитом через Бельгію з країни з дуже високим ризиком до іншої країни ЄС або Шенгенської зони, громадянином якої вони є або де вони мають основне місце проживання;

- особи, які здійснюють транзит за межі ЄС або Шенгенської зони (транзит через країну високого ризику, не виходячи з міжнародної зони аеропорту або транзит у Бельгії з країни високого ризику, не виходячи з зони аеропорту, що не входить до Шенгенської зони);

- особи, які подорожують з вагомих гуманітарних причин;

- транспортний і вантажний персонал, моряки, екіпажі буксирів, льотчики та інший персонал, який працює на морських вітрових електростанціях, які подорожують з робочою метою. Ці мандрівники повинні мати сертифікат, виданий роботодавцем.

Особам, які належать до таких категорій, потрібно перед прибуттям до Бельгії заповнити спеціальну форму – Passenger locator form (PLF), незалежно від того, яким видом транспорту вони прибувають та від часу перебування в країні.

При цьому усім людям від 12 років потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений менш ніж за 72 години до прибуття в Бельгію.

Після цього потрібно додатково здати тест на перший і сьомий день після прибуття.

Також – у тому числі повністю щепленим мандрівникам – потрібно провести 10 днів на самоізоляції, за винятком діяльності, яка є основною причиною поїздки до Бельгії у випадку дипломатів та транспортного персоналу.

Нагадаємо, що 9 листопада перша країна ЄС закрила кордони для туристів з «червоної» України. Бельгія не пускатиме навіть вакцинованих українців.

Також МЗС відреагував на виключення України із «зеленого списку» Євросоюзу. МЗС закликає громадян, які вирішили мандрувати Європою, перевіряли обмеження у кожній країні окремо.

Вранці 9 листопада стало відомо, що ЄС офіційно виключив Україну із «зеленого списку» для подорожей.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Також оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.



