«Північний потік – 2». Американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями

Сенатори запропонували внести санкції проти «Північного потоку – 2» до оборонного бюджету на 2022 рік

Група сенаторів-республіканців на чолі з Джимом Рішем, який керує комітетом сенату США з міжнародних відносин, запропонувала додати санкції проти газопроводу «Північний потік – 2» до оборонного бюджету США на 2022 рік. Про це повідомляє Reuters.

Відповідну пропозицію надіслали шестеро законодавців на чолі з Рішем.

Як уточнюється в пресрелізі, поширеному офісом Ріша, поправки до закону про асигнування на оборону США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2022 фінансовий рік були внесені, щоб «зупинити Північний потік – 2».

Поправки зобов'язують запровадити санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. Санкції також передбачають заборону на в'їзд на територію США, відмову у видачі віз та анулювання діючих віз, отриманих особами, пов'язаними із проєктом.

«Поки адміністрація продовжує ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжимо просувати законодавчі ініціативи, які захищають наших союзників та інтереси в Європі, одночасно протидіючи проєктам зловмисного впливу Кремля», – зазначив Ріш.

Нагадаємо, голова компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон розповів про те, що регулятор Німеччини ухвалить рішення щодо поданої Києвом заявки на участь у процесі сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2» до 14 листопада.

Раніше США пообіцяли Україні скоротити ризики від «Північного потоку – 2».

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