  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Північний потік – 2». Американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Америці пропонують&nbsp;захищати союзників та протидіяти проєктам зловмисного впливу Кремля - «Північний потік – 2». Американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями
    У Америці пропонують захищати союзників та протидіяти проєктам зловмисного впливу Кремля
    Фото: Reuters

    Сенатори запропонували внести санкції проти «Північного потоку – 2» до оборонного бюджету на 2022 рік

    Група сенаторів-республіканців на чолі з Джимом Рішем, який керує комітетом сенату США з міжнародних відносин, запропонувала додати санкції проти газопроводу «Північний потік – 2» до оборонного бюджету США на 2022 рік. Про це повідомляє Reuters.

    Відповідну пропозицію надіслали шестеро законодавців на чолі з Рішем.

    Як уточнюється в пресрелізі, поширеному офісом Ріша, поправки до закону про асигнування на оборону США (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2022 фінансовий рік були внесені, щоб «зупинити Північний потік – 2».

    Поправки зобов'язують запровадити санкції проти оператора газопроводу Nord Stream 2 AG. Санкції також передбачають заборону на в'їзд на територію США, відмову у видачі віз та анулювання діючих віз, отриманих особами, пов'язаними із проєктом.

    «Поки адміністрація продовжує ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжимо просувати законодавчі ініціативи, які захищають наших союзників та інтереси в Європі, одночасно протидіючи проєктам зловмисного впливу Кремля», – зазначив Ріш.

    Нагадаємо, голова компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон розповів про те, що регулятор Німеччини ухвалить рішення щодо поданої Києвом заявки на участь у процесі сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2» до 14 листопада.

    Раніше США пообіцяли Україні скоротити ризики від «Північного потоку – 2».

    Читайте також:
    Теги: США газ санкції Україна Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Північний потік – 2». Американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями