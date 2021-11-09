Путін шантажує Європу натовпами мігрантів

Кремль робить такі ходи, відповідь на які в будь-якому випадку поставить Європу в програшне становище

Кремль робить такі ходи, відповідь на які в будь-якому випадку поставить Європу в програшне становище

От вам і приклад, як без війни створити серйозну кризу

Мігранти на кордоні РБ і Польщі руйнують лінію розмежування, рубають дерева для створення штурмових драбин. Держдеп США заявив про занепокоєність ситуацією на кордоні Польщі й Білорусі. МЗС Австрії заявило, що занепокоєне цією ситуацією та виступає за єдину позицію ЄС. Голова Єврокомісії закликала країни ЄС узгодити розширення режиму санкції щодо влади Білорусі через ситуацію на кордоні.

Польща закриває один з пропускних пунктів, підключила до охорони кілька тисяч співробітників спецслужб і заявила, що подумає про «запуск статті 4 НАТО» (про обов’язкові консультації всіх членів Альянсу у випадку загрози одному з них).

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Я зосереджуся на суто політичному аспекті подій. Чим більшим буде тиск з боку мігрантів – тим більшим буде шанс перемоги по цілому ЄС правих партій з антимігрантською риторикою. А чи не всі такі партії (виняток – хіба Польща) позитивно ставляться до Путіна.

От вам і приклад, як без війни створити серйозну кризу. Адже ЄС зараз дійсно стоїть перед дуже серйозною загрозою. Але провина в цьому тільки їхня власна. Вони самі пішли на повідцеві в Путіна. І тепер він робить такі ходи, відповідь на які в будь-якому випадку поставить Європу в програшне становище.

І крім решти, Путін цим ще й демонструє Європі, що все могло би бути набагато гірше: мовляв, ви невдоволені мною? А уявіть на чолі Росії когось, схожого на Лукашенка! Дикого диктатора з улюбленим автоматом і взагалі без гальм.

З іншого боку, ще не все втрачене. ЄС (і США – адже Держдеп вже виявив зацікавленість ситуацією) має достатньо ресурсів за потужного масованого тиску – при тому не стільки на Білорусь, скільки на реальне джерело проблем і автора «креативу», Кремль. Їм просто треба створити Путіну (ну і заодно Лукашенку як виконавцю) настільки серйозні проблеми, щоб його режиму на думку не спадало вдаватися от до таких дій.

На це є купа доступних міжнародній спільноті механізмів – і гуманітарних, і фінансових, і інших. Треба тільки політичної волі. Але поки ми бачимо хіба тенденцію до «зсування фокусу»: демонстративну зацікавленість діями тих держав, чиї мігранти зараз штурмують польський кордон. «Чи достатньо зусиль вони докладають, щоб їхні громадяни не потрапляли до Білорусі».

Ну і «розгляд питання про санкції щодо авіакомпаній третіх країн», котрі доставляють мігрантів до Білорусі. Тобто, винні авіакомпанії та держави, чиї мешканці ломлять до ЄС, а не Путін, котрий зробив з цього безсоромний інструмент шантажу, і не Лукашенко, котрому втулили цей інструмент до рук з наказом «роби!»?

Але почекаємо розвитку ситуації. Менше чи більше, але Путін все ж не лишиться без покарання за креативність.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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