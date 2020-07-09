ЄСПЛ відмовився знімати імунітет з ексдепутата Логвінського і звинуватив НАБУ у порушеннях



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ЄСПЛ відмовився знімати імунітет з ексдепутата Логвінського

Суд заявив, що побачив у діях Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) порушення міжнародного права

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс безпрецедентне рішення, яким відмовив Україні у знятті імунітету з Георгія Логвінського, колишнього народного депутата («Народний фронт») та чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Про це Логвинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Cуд повністю відкинув доводи Генеральної прокуратури і НАБУ, і це не дивлячись на те, що відповідно до Генеральної угоди «Суд не тільки може, а й зобов'язаний зняти імунітет якщо це заважає слідству», що означає що лише наявність формального підстави для розслідування досить для зняття імунітету. Однак, Суд не вважав за потрібне ставити на розгляд факти «справи». На жаль, Суду довелося констатувати порушення міжнародного права і наявність таких фактів як протиправний тиск на учасників процесу (адвокатів, свідків, експертів), незаконні негласні слідчі дії, які за радянською традицією бралися на третіх осіб щоб отримати інформацію на потрібну людину і потрібного характеру. Боляче і неприємно чути, коли в рішенні Високого міжнародного суду вказані такі грубі порушення прав людини, чи не так?», - написав він.

Згідно із законодавством це рішення є обов'язковим для всіх країн-членів Ради Європи, і факти, встановлені судом, є преюдиціальними.

Логвинський зазначив, що співробітникам правоохоронних органів загрожує до 15 років позбалення волі за зазначені дії.

Українські слідчі намагалися позбавити Логвінського міжнародного захисту в межах розслідування справи про шахрайську схему, за якою Україна виплатила 54 млн грн приватній компанії Золотий Мандарин за рішенням ЄСПЛ.

Одночасно із цим ЄСПЛ заявив, що НАБУ порушило Конвенцію про імунітети та привілегії Ради Європи та принципи неупередженого розслідування.