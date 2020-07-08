ВАКС залишив екснардепа Микитася під арештом



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Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень

ВАКС відмовив захиснику експрезидента державної будкорпорації у зміні запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата України Максима Микитася, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює в організації заволодіння понад 81 млн грн Національної гвардії України під час обміну квартир для нацгвардійців.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання захиснику колишнього народного депутата та експрезидента державної будкорпорації щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою із 100 млн грн застави на цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, експрезидент державної будкорпорації підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

Зазначимо, екснардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.