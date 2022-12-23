«Європейська Солідарність» зареєструвала зміни до закону про Конституційний суд України
Партія не голосувала за цей закон, наполягаючи на правках
Депутати з фракції «Європейська Солідарність» зареєстрували зміни до закону про Конституційний Суд України. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Як відомо, фракція не голосувала за законопроєкт, який також розкритикували у Венеціаніській комісії та Єврокомісії.
«Євросоюз очікує від України негайних змін в законі про КСУ. В нинішньому вигляді закон гальмує виконання Києвом критеріїв країни – кандидата в члени ЄС і створює загрози для незалежності Конституційного Суду», – наголосила Геращенко.
За її словами, «Європейська Солідарність» не голосувала за цей закон, наполягаючи на правках і попереджали про негативну реакцію Єврокомісії.
«Ми зареєстрували проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо порядку формування Дорадчої групи експертів», який пропонуємо привести текст у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії і вимог Єврокомісії. Пропонуємо збільшити кількість представників Дорадчої групи і ввести туди міжнародних експертів. Наполягаємо внести цей законопроєкт на найближчий пленарний день», – зазначає співголова фракції.
Як повідомлялося, 7 грудня, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду. Трьох суддів Ігоря Сліденка, Сергія Саса та Ірину Завгородню відправили у відставку.
Нагадаємо, парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва.
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