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«Європейська Солідарність» зареєструвала зміни до закону про Конституційний суд України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Європейська Солідарність» зареєструвала зміни до закону про Конституційний суд України
Ірина Геращенко
фото: Європейська солідарність

Партія не голосувала за цей закон, наполягаючи на правках

Депутати з фракції «Європейська Солідарність» зареєстрували зміни до закону про Конституційний Суд України. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Як відомо, фракція не голосувала за законопроєкт, який також розкритикували у Венеціаніській комісії та Єврокомісії.

«Євросоюз очікує від України негайних змін в законі про КСУ. В нинішньому вигляді закон гальмує виконання Києвом критеріїв країни – кандидата в члени ЄС і створює загрози для незалежності Конституційного Суду», – наголосила Геращенко.

За її словами, «Європейська Солідарність» не голосувала за цей закон, наполягаючи на правках і попереджали про негативну реакцію Єврокомісії.

«Ми зареєстрували проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо порядку формування Дорадчої групи експертів», який пропонуємо привести текст у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії і вимог Єврокомісії. Пропонуємо збільшити кількість представників Дорадчої групи і ввести туди міжнародних експертів. Наполягаємо внести цей законопроєкт на найближчий пленарний день», – зазначає співголова фракції.

Як повідомлялося, 7 грудня, відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду. Трьох суддів Ігоря Сліденка, Сергія Саса та Ірину Завгородню відправили у відставку

Нагадаємо, парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва.

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Теги: Європейська солідарність Ірина Геращенко Конституційний суд закон фракція

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