Головна Публікації
search button user button menu button

Янукович знав про плани Росії. З’явився повний текст рішення суду про конфіскацію майна ексдиктатора

Правосуддя
Віталій Тараненко glavcom.ua
Янукович знав про плани Росії. З’явився повний текст рішення суду про конфіскацію майна ексдиктатора
Президент-втікач Янукович та російський диктатор Путін, грудень 2013 року
фото з відкритих джерел

Антикорупційний суд стягнув на користь держави резиденцію «Межигір’я» та купу іншого майна

У судовому реєстрі з’явився повний текст рішення Вищого антикорупційного суду, яким частково задоволено позов Міністерства юстиції про стягнення активів колишнього президента Віктора Януковича та близьких до нього осіб на користь держави. Про це повідомляє «Главком».

Суд вважає, що Віктор Янукович є причетним до військової збройної агресії Росії проти України, яка почалася навесні 2014 року. Підставою для цього стала заява Януковича від 1 березня 2014 року. У ній він просив президента Росії Володимира Путіна ввести Збройні сили РФ «для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України».
Заяву Януковича, на думку суду, Росія використала для анексії півострова Крим.

Крім цього, суд наголосив, що президент-втікач перебуває на території Росії з 24 лютого 2014 року. З цього Феміда зробила висновок: Віктор Янукович свідомо обрав сторону агресора, підтримує Росію, її політику та агресивні дії Путіна у війні проти України.

Також експрезидент, як з’ясувала Феміда, незаконно планував отримати владу і повернути собі статус президента України. Цьому передували його позовні заяви до Окружного адмінсуду Києва (ліквідований з 15 грудня 2022 року за рішенням Верховної Ради – «Главком») від 29 листопада 2021 року і 30 грудня 2021 року. Зокрема, Янукович просив суд визнати факт відсутності у Верховної Ради повноважень позбавляти його звання Президента України, а також визнати незаконною постанову парламенту «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» від 22 лютого 2014 року. Окружний адмінсуд розглянув позови Януковича лише наприкінці квітня 2022-го, коли ворога було відкинуто від столиці, і залишив їх без розгляду.

«Враховуючи тривалість часу з моменту ухвалення оскарженої Постанови Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року, суд дійшов до переконання, що звернення Віктора Януковича із зазначеними позовними заявами саме напередодні початку Росією повномасштабного військового вторгнення не є звичайним збігом обставин, а беззаперечно свідчить про обізнаність експрезидента втікача щодо військових планів держави агресора та про узгодженість дій Януковича із цими планами», – наголосив Антикорупційний суд.

Окремо Вищий антикорупційний суд у своєму рішенні вдався до цитувань публікації «Главкома» «Маринований Янукович. Як Росія готувала гауляйтера для України і хто їй допомагав». У статті описувалися, як Росія готувала спеоперацію з оголошення Віктора Януковича «президентом України» на початку повномасштабної війни проти України.

«Суд вважає, що Віктор Янукович несе відповідальність за підтримку, реалізацію дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці держави, за завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Додатковим підтвердженням факту підтримки дій країни агресора є застосування до Януковича санкцій іншими державами», – дійшов висновків Антикорупційний суд.

Також суд визнав Януковича «суб'єктом, який здійснює терористичну діяльність». Зокрема, у судовому рішенні наведено цитату президента-втікача про те, що він вдячний за фінансування незаконних збройних формувань на території Донецької та Луганської областей. Таку заяву Янукович зробив перед журналістами після перенесення судового засідання у справі Євромайдану.
У підсумку суд наголосив, що дії Януковича підпадають під застосування до нього санкцій у вигляді стягнення його активів в дохід держави.

Окремо Феміда конфіскувала автомобіль Toyota Sienna, 2011 року випуску, записаний на дружину Януковича Людмилу. Водночас відмовилася стягувати в дохід держави її будинок площею 303,8 кв. м. Це майно Людмила Янукович отримала у 2009 році на підставі свідоцтва про право на спадщину. Суд констатував: не отримав достатніх доказів на підтвердження того, що згадана нерухомість пов’язана з Віктором Януковичем.

Крім цього, Міністерство юстиції не довело в суді впливу Януковича на активи його співмешканки Любові Полєжай. Зокрема, Мін’юст хотів стягнути квартиру площею 148,50 кв. м, власницею якої Полєжай стала у 2012 році. Однак не надав суду відомостей про вартість цієї нерухомості та доказів нездатності її придбання співмешканкою Януковича за свої кошти.

Іще суд відмовився стягувати в дохід держави низку майна сина Януковича Олександра через брак доказів Мін’юсту. Йдеться про дві земельні ділянками та будівлі, які на них розміщено; нежитлової будівлі корпусу «Сон у моря»; будиночок садівника; три нежитлові будівлі загальною площею 443,3 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 100, 2007 року випуску.

Разом з тим, суд підтвердив зв’язок між Віктором Януковичем та фірмами «Танталіт» і «Медінвесттрейд», через які було виведено з державної власності комплекс будівель резиденції «Межигір’я». Також було доведено зв’язок між компаніями «Танталіт» і «Дом Лесника». Остання володіла готельно-ресторанним комплексом у Сухолуччі під Києвом, зведеного на території лісу. Ще у 2015 році Янукович отримав підозру за заволодіння земельною ділянкою лісового фонду площею 17,47 га на території Сухолуцької сільської ради Київської області загальною вартістю 22,3 млн грн.

Антикорупційний суд додав, що ТОВ «Танталіт» та ТОВ «Дом Лесника» створювалися без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно для виведення вказаних активів з державної у приватну власність.

Стягуючи майно Віктора Януковича та пов’язаних із ним осіб, суд врахував, що діями експрезидента ініційована невиправдана повномасштабна збройна агресія РФ проти України, вчинення Росією терористичних актів проти цивільного населення, які розпочалися у 2014 році та продовжується досі. Активи Януковича після відчуження в дохід держави зможуть використовуватися для покриття збитків, спричинених військовими діями та терористичними актами. Також конфісковане майно і гроші колишнього президента можна використати для відновлення економічного розвитку країни, заявив суд.

Нижче «Главком» наводить перелік усього майна Віктора Януковича, стягненого судом, та пов’язаних із ним осіб.

(для перегляду – натисніть на документ)

Віталій Тараненко, «Главком»

Читайте також:

Теги: росія Віктор Янукович нерухомість гроші Міністерство юстиції агресія Межигір’я феміда Антикорупційний суд майно Окружний адмінсуд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харківські угоди: ДБР поставило крапку у справі Януковича та Азарова
Харківські угоди: ДБР поставило крапку у справі Януковича та Азарова
19 грудня, 13:52
Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв Росії у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України
Суд конфіскував все майно Януковича на користь України
15 грудня, 08:31
У перші дні війни справи Медведчука та Януковича було знищено
Хто у перші дні війни спалив справи Медведчука та Януковича? ДБР засекретило розслідування
3 грудня, 11:37

Публікації

Президент-втікач Янукович та російський диктатор Путін, грудень 2013 року
Янукович знав про плани Росії. З’явився повний текст рішення суду про конфіскацію майна ексдиктатора
Сьогодні, 08:45
Молдова обмежила ліцензію для шести проросійських телеканалів
Майя Санду пішла шляхом Зеленського: вимкнула «російський» телевізор
Вчора, 08:00
Звільнення Херсона місцеві мешканці святкували у листопаді декілька днів
Міст у Херсон. Як популярний сайт пережив окупацію
20 грудня, 16:00
Територія Імарату Кавказ
Трагедія Кавказу. Росія паралізувала бунтівні народи
18 грудня, 12:00
Шлях від амбітного молодого демократа до диктатора самодура
Деградація Путіна очима шістьох свідків
18 грудня, 08:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
73K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
72K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
36K
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
35K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
27K
Якщо Путін переможе, станеться найстрашніше: прогноз ізраїльського історика 

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту