Янукович знав про плани Росії. З’явився повний текст рішення суду про конфіскацію майна ексдиктатора

Антикорупційний суд стягнув на користь держави резиденцію «Межигір’я» та купу іншого майна

У судовому реєстрі з’явився повний текст рішення Вищого антикорупційного суду, яким частково задоволено позов Міністерства юстиції про стягнення активів колишнього президента Віктора Януковича та близьких до нього осіб на користь держави. Про це повідомляє «Главком».

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Суд вважає, що Віктор Янукович є причетним до військової збройної агресії Росії проти України, яка почалася навесні 2014 року. Підставою для цього стала заява Януковича від 1 березня 2014 року. У ній він просив президента Росії Володимира Путіна ввести Збройні сили РФ «для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності і захисту населення України».

Заяву Януковича, на думку суду, Росія використала для анексії півострова Крим.

Крім цього, суд наголосив, що президент-втікач перебуває на території Росії з 24 лютого 2014 року. З цього Феміда зробила висновок: Віктор Янукович свідомо обрав сторону агресора, підтримує Росію, її політику та агресивні дії Путіна у війні проти України.

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Також експрезидент, як з’ясувала Феміда, незаконно планував отримати владу і повернути собі статус президента України. Цьому передували його позовні заяви до Окружного адмінсуду Києва (ліквідований з 15 грудня 2022 року за рішенням Верховної Ради – «Главком») від 29 листопада 2021 року і 30 грудня 2021 року. Зокрема, Янукович просив суд визнати факт відсутності у Верховної Ради повноважень позбавляти його звання Президента України, а також визнати незаконною постанову парламенту «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України» від 22 лютого 2014 року. Окружний адмінсуд розглянув позови Януковича лише наприкінці квітня 2022-го, коли ворога було відкинуто від столиці, і залишив їх без розгляду.

«Враховуючи тривалість часу з моменту ухвалення оскарженої Постанови Верховної Ради України від 22 лютого 2014 року, суд дійшов до переконання, що звернення Віктора Януковича із зазначеними позовними заявами саме напередодні початку Росією повномасштабного військового вторгнення не є звичайним збігом обставин, а беззаперечно свідчить про обізнаність експрезидента втікача щодо військових планів держави агресора та про узгодженість дій Януковича із цими планами», – наголосив Антикорупційний суд.

Окремо Вищий антикорупційний суд у своєму рішенні вдався до цитувань публікації «Главкома» «Маринований Янукович. Як Росія готувала гауляйтера для України і хто їй допомагав». У статті описувалися, як Росія готувала спеоперацію з оголошення Віктора Януковича «президентом України» на початку повномасштабної війни проти України.

«Суд вважає, що Віктор Янукович несе відповідальність за підтримку, реалізацію дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці держави, за завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Додатковим підтвердженням факту підтримки дій країни агресора є застосування до Януковича санкцій іншими державами», – дійшов висновків Антикорупційний суд.

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Також суд визнав Януковича «суб'єктом, який здійснює терористичну діяльність». Зокрема, у судовому рішенні наведено цитату президента-втікача про те, що він вдячний за фінансування незаконних збройних формувань на території Донецької та Луганської областей. Таку заяву Янукович зробив перед журналістами після перенесення судового засідання у справі Євромайдану.

У підсумку суд наголосив, що дії Януковича підпадають під застосування до нього санкцій у вигляді стягнення його активів в дохід держави.

Окремо Феміда конфіскувала автомобіль Toyota Sienna, 2011 року випуску, записаний на дружину Януковича Людмилу. Водночас відмовилася стягувати в дохід держави її будинок площею 303,8 кв. м. Це майно Людмила Янукович отримала у 2009 році на підставі свідоцтва про право на спадщину. Суд констатував: не отримав достатніх доказів на підтвердження того, що згадана нерухомість пов’язана з Віктором Януковичем.

Крім цього, Міністерство юстиції не довело в суді впливу Януковича на активи його співмешканки Любові Полєжай. Зокрема, Мін’юст хотів стягнути квартиру площею 148,50 кв. м, власницею якої Полєжай стала у 2012 році. Однак не надав суду відомостей про вартість цієї нерухомості та доказів нездатності її придбання співмешканкою Януковича за свої кошти.

Іще суд відмовився стягувати в дохід держави низку майна сина Януковича Олександра через брак доказів Мін’юсту. Йдеться про дві земельні ділянками та будівлі, які на них розміщено; нежитлової будівлі корпусу «Сон у моря»; будиночок садівника; три нежитлові будівлі загальною площею 443,3 кв. м і автомобіль Toyota Land Cruiser 100, 2007 року випуску.

Разом з тим, суд підтвердив зв’язок між Віктором Януковичем та фірмами «Танталіт» і «Медінвесттрейд», через які було виведено з державної власності комплекс будівель резиденції «Межигір’я». Також було доведено зв’язок між компаніями «Танталіт» і «Дом Лесника». Остання володіла готельно-ресторанним комплексом у Сухолуччі під Києвом, зведеного на території лісу. Ще у 2015 році Янукович отримав підозру за заволодіння земельною ділянкою лісового фонду площею 17,47 га на території Сухолуцької сільської ради Київської області загальною вартістю 22,3 млн грн.

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Антикорупційний суд додав, що ТОВ «Танталіт» та ТОВ «Дом Лесника» створювалися без мети здійснення підприємницької діяльності, а виключно для виведення вказаних активів з державної у приватну власність.

Стягуючи майно Віктора Януковича та пов’язаних із ним осіб, суд врахував, що діями експрезидента ініційована невиправдана повномасштабна збройна агресія РФ проти України, вчинення Росією терористичних актів проти цивільного населення, які розпочалися у 2014 році та продовжується досі. Активи Януковича після відчуження в дохід держави зможуть використовуватися для покриття збитків, спричинених військовими діями та терористичними актами. Також конфісковане майно і гроші колишнього президента можна використати для відновлення економічного розвитку країни, заявив суд.

Нижче «Главком» наводить перелік усього майна Віктора Януковича, стягненого судом, та пов’язаних із ним осіб.

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Віталій Тараненко, «Главком»