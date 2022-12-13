Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва

Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями

Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів.

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Голосування по фракціях за ліквідацію:

«Слуга народу» – 194;

«Європейська солідарність» – 24;

«Батьківщина» – 11;

«Платформа за життя та мир – 20;

«За майбутнє – 12;

«Голос» – 13;

«Довіра – 14;

«Відновлення України» – 13;

позафракційні – 9.

Законопроєкт № 5369 подав до парламенту президент України Володимир Зеленський ще 13 квітня 2021. У пояснювальній записці до нього нагадується, що 30 липня 2020 року на сайті Офісу президента було оприлюднено електронну петицію «Щодо ліквідації Окружного адміністративного суду м.Києва», яку підтримало понад 25 тисяч громадян України.

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Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. Одне з останніх – зняття статусу памʼятки з будівлі «Квітів України», що фактично дозволяє забудовнику знести цю модерністську споруду.

Крім того, саме в ОАСК подавали позови щодо відновлення на посаді експрезидента Януковича. Журналісти «Схем» вважають. що деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з «поновленням» колишнього президента.

До слова, проти голови суду Павла Вовка в США нещодавно застосували санкції. На цей крок пішли через вимагання хабара в обмін на втручання в судові справи. Справа з підозрами Вовка і його заступника Євгена Аблова та судді Погрібніченка тягнеться ще з 2019 року, коли опублікували так звані плівки Вовка.