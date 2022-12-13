Головна Країна Політика
search button user button menu button

Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва
фото ілюстративне

Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями

Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів.

Голосування по фракціях за ліквідацію:

  • «Слуга народу» – 194;
  • «Європейська солідарність» – 24;
  • «Батьківщина» – 11;
  • «Платформа за життя та мир – 20;
  • «За майбутнє – 12;
  • «Голос» – 13;
  • «Довіра – 14;
  • «Відновлення України» – 13;
  • позафракційні – 9.
Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва фото 1

Законопроєкт № 5369 подав до парламенту президент України Володимир Зеленський ще 13 квітня 2021. У пояснювальній записці до нього нагадується, що 30 липня 2020 року на сайті Офісу президента було оприлюднено електронну петицію «Щодо ліквідації Окружного адміністративного суду м.Києва», яку підтримало понад 25 тисяч громадян України.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. Одне з останніх – зняття статусу памʼятки з будівлі «Квітів України», що фактично дозволяє забудовнику знести цю модерністську споруду. 

Крім того, саме в ОАСК подавали позови щодо відновлення на посаді експрезидента Януковича. Журналісти «Схем» вважають. що деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з «поновленням» колишнього президента.

До слова, проти голови суду Павла Вовка в США нещодавно застосували санкції. На цей крок пішли через вимагання хабара в обмін на втручання в судові справи.  Справа з підозрами Вовка і його заступника Євгена Аблова та судді Погрібніченка тягнеться ще з 2019 року, коли опублікували так звані плівки Вовка.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США запровадили санкції проти очільника ОАСК Вовка
США ввели санкції проти голови ОАСК Павла Вовка
9 грудня, 23:21
ВАКС наклав грошове стягнення 5200 грн на Павла Вовка та інших обвинувачених суддів
Справа про «плівки судді Вовка»: на обвинувачених накладено грошове стягнення
14 жовтня, 20:10
ВАКС обрав запобіжний захід судді Саніну, який колись «заборонив Майдан»
Плівки Вовка: Антикорупційний суд обрав Саніну запобіжний захід
22 квiтня, 2021, 13:10

Політика

Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва
Парламент ліквідував Окружний адміністративний суд Києва
Трансформатори та LED-лампи. Зеленський виступив на конференції з невідкладної допомоги Україні (відео)
Трансформатори та LED-лампи. Зеленський виступив на конференції з невідкладної допомоги Україні (відео)
Реформа містобудування: мери звернулися до нардепів
Реформа містобудування: мери звернулися до нардепів
Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу
Рада планує ухвалити законопроєкт про реформу містобудування: Кличко назвав головну загрозу
Глава Нацполіції розповів про головну проблему деокупації
Глава Нацполіції розповів про головну проблему деокупації
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
45K
Лукашенко прямим текстом закликав красти українські заводи (відео)
34K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
7837
Найближче майбутнє України. До чого нам готуватися
7722
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
7050
Виведення військ РФ з України: Зеленський зробив Путіну конкретну пропозицію

Новини

Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
10 грудня, 07:13

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту