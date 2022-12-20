Закон про КСУ не відповідає європейським зобов’язанням України. Опозиція назвала ризики

«Європейська солідарність» закликає Раду врахувати позицію Венеціанської комісії

Демонстративне підписання президентом Зеленським закону про Конституційний суд, попри висновки Венеціанської комісії, демонструє неповагу до партнерів і небажання виконувати нашу домашню роботу ретельно і відповідально. Про це йдеться у заяві «Європейської солідарності».

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«Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Очевидно, що в подібному вигляді закон має великі ризики для незалежності КСУ, робить обрання суддів і прийняття рішень непрозорими і ставить під сумнів неупередженість цієї інституції», – йдеться в повідомленні.

«ЄС» наполягає, аби адаптація українського законодавства до європейських стандартів відбувалася прозоро і відповідально, а не для галочки. Аби законодавство, необхідне для збереження статусу країни-кандидата і вступу до ЄС, за змістом відповідало Acquis communautaire.

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Зазначається, що для оцінки виконання критеріїв Єврокомісія буде ретельно вивчати зміст прийнятих законопроєктів, їх відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, Ради Європи і директивам ЄС

«На жаль, бачимо, що прийняття так званих євроінтеграційних законів перетворюється у профанацію, коли під гучними гаслами протягують антидемократичні закони, які цементують антидемократичні тенденції і узурпацію влади. Цей закон – не про євроінтеграцію, а про боротьбу за владу. Ми не дозволимо перетворювати євроінтеграцію в бутафорію», – зазначають у «Європейській солідарності».

У партії нагадали, що під час обговорення законопроєкту «ЄС» наполягала на змінах саме в частині формування Дорадчої групи і введення в її склад міжнародних експертів. Ця практика прекрасно зарекомендувала себе під час формування Антикорупційного суду України і здобула високу оцінку наших іноземних партнерів.

«Закликаємо Верховну Раду проявити суб’єктність і врахувати позицію Венеціанської комісії, негайно внести зміни в закон про КСУ. Проєкт змін до закону, із врахуванням позиції експертів Венеціанської комісії, «ЄС» внесла на реєстрацію до Верховної Ради. Текст відкритий до підписання всім відповідальним депутатам Ради», – додали у партії.

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Нагадаємо, Верховна Рада 13 грудня увалила проєкт закону №7662 щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах в цілому.