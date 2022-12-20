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Закон про КСУ не відповідає європейським зобов’язанням України. Опозиція назвала ризики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закон про КСУ не відповідає європейським зобов’язанням України. Опозиція назвала ризики
фото з відкритих джерел

«Європейська солідарність» закликає Раду врахувати позицію Венеціанської комісії

Демонстративне підписання президентом Зеленським закону про Конституційний суд, попри висновки Венеціанської комісії, демонструє неповагу до партнерів і небажання виконувати нашу домашню роботу ретельно і відповідально. Про це йдеться у заяві «Європейської солідарності».

«Верховна Рада ухвалила закон,  який передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Очевидно, що в подібному вигляді закон має великі ризики для незалежності КСУ, робить обрання суддів і прийняття рішень непрозорими і ставить під сумнів неупередженість цієї інституції», – йдеться в повідомленні.

«ЄС» наполягає, аби адаптація українського законодавства до європейських стандартів відбувалася прозоро і відповідально, а не для галочки. Аби законодавство, необхідне для збереження статусу країни-кандидата і вступу до ЄС, за змістом відповідало Acquis communautaire.

Зазначається, що для оцінки виконання критеріїв Єврокомісія буде ретельно вивчати зміст прийнятих законопроєктів, їх відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, Ради Європи і директивам ЄС

«На жаль, бачимо, що прийняття так званих євроінтеграційних законів перетворюється у профанацію, коли під гучними гаслами протягують антидемократичні закони, які цементують антидемократичні тенденції і узурпацію влади. Цей закон – не про євроінтеграцію, а про боротьбу за владу. Ми не дозволимо перетворювати євроінтеграцію в бутафорію», – зазначають у «Європейській солідарності».

У партії нагадали, що під час обговорення законопроєкту «ЄС» наполягала на змінах саме в частині формування Дорадчої групи і введення в її склад міжнародних експертів. Ця практика прекрасно зарекомендувала себе під час формування Антикорупційного суду України і здобула високу оцінку наших іноземних партнерів.

«Закликаємо Верховну Раду проявити суб’єктність і врахувати позицію Венеціанської комісії, негайно внести зміни в закон про КСУ. Проєкт змін до закону, із врахуванням позиції  експертів Венеціанської комісії, «ЄС» внесла на реєстрацію до Верховної Ради. Текст відкритий до підписання всім відповідальним депутатам Ради», – додали у партії.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 грудня увалила проєкт закону №7662 щодо відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах в цілому.

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Теги: Європейська солідарність закон Володимир Зеленський

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