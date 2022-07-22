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    Політика

    Європол заявив про «контрабанду зброї» з України: реакція РНБО

    Олексій Данілов заявив, що Україна максимально зацікавлена у швидкому обміні інформацією з Європолом - Європол заявив про «контрабанду зброї» з України: реакція РНБО
    Олексій Данілов заявив, що Україна максимально зацікавлена у швидкому обміні інформацією з Європолом
    фото: РНБО

    Дані про нібито контрабанду зброї з України можуть бути частиною російської інформаційної спецоперації

    У Європейському поліцейському управлінні (Європолі) заявили про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України. Секретар Радин нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у відповідь на звинувачення закликав до «предметної розмови» з доказами й фактами від представників установи. Про це Данілов написав у своєму Twitter.

    Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив про нібито зафіксовані випадки торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.

    «Існує ризик, що воно потрапить до рук організованих злочинних угруповань чи терористів», – заявив представник.

    Представник правоохоронної установи відзначив, що нібито у даркнеті був виставлений на продаж зенітний комплекс Javelin. Водночас у Європолі не виключають, що це може бути частиною російської пропаганди.

    У відповідь на заяву Європолу Олексій Данілов заявив, що очікує «предметної розмови» з представниками відомства для обміну інформацією щодо інформації про нібито випадки контрабанди зброї з України.

    «Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні», – написав очільник РНБО.

    За словами Данілов, публікації про нібито контрабанду зброї з України співпадають з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії MakZim, яка займається дискредитацією України й має на меті припинити поставки зброї від союзників.

    «Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння», – додав Данілов.

    Відповідь Олексія Данілова на заяву Європолу
    Відповідь Олексія Данілова на заяву Європолу

    Нагадаємо, британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

    У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».

    Також НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну. У Альянсі заявили, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

    У міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї.

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    Теги: росія РНБО пропаганда війна Україна озброєння Олексій Данілов #stoprussia
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    Європол заявив про «контрабанду зброї» з України: реакція РНБО