Європол заявив про «контрабанду зброї» з України: реакція РНБО

Олексій Данілов заявив, що Україна максимально зацікавлена у швидкому обміні інформацією з Європолом

Дані про нібито контрабанду зброї з України можуть бути частиною російської інформаційної спецоперації

У Європейському поліцейському управлінні (Європолі) заявили про нібито фіксацію випадків контрабанди озброєння з України. Секретар Радин нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у відповідь на звинувачення закликав до «предметної розмови» з доказами й фактами від представників установи. Про це Данілов написав у своєму Twitter.

Представник Європолу Ян Оп Ген Оорт заявив про нібито зафіксовані випадки торгівлі вогнепальною зброєю та іншими товарами військового призначення з України на чорному ринку.

«Існує ризик, що воно потрапить до рук організованих злочинних угруповань чи терористів», – заявив представник.

Представник правоохоронної установи відзначив, що нібито у даркнеті був виставлений на продаж зенітний комплекс Javelin. Водночас у Європолі не виключають, що це може бути частиною російської пропаганди.

У відповідь на заяву Європолу Олексій Данілов заявив, що очікує «предметної розмови» з представниками відомства для обміну інформацією щодо інформації про нібито випадки контрабанди зброї з України.

«Очікуємо предметну розмову з офіційними представниками Європолу – з фактами і доказами щодо заяв про існуючі начебто випадки «торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку» з України. Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні», – написав очільник РНБО.

За словами Данілов, публікації про нібито контрабанду зброї з України співпадають з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії MakZim, яка займається дискредитацією України й має на меті припинити поставки зброї від союзників.

«Операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни в ході війни на користь ЗСУ – саме за рахунок надходження сучасного західного озброєння», – додав Данілов.

Відповідь Олексія Данілова на заяву Європолу

Нагадаємо, британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».

Також НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну. У Альянсі заявили, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії.

У міністерстві оборони США заявили, що не сумніваються в належному використанні Україною наданої зброї.

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