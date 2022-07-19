Посол Маркарова розповіла, як Пентагон оцінив роботу Himars на передовій
Маркарова: «Ми постійно чуємо захоплення, я не боюся навіть цього слова, не лише сміливістю українців та ЗСУ»
Сполучені Штати Америки захоплюються тим, як Збройні Сили України вправно використовують ракетну систему Himars у бою. Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Радіо Свобода.
За її словами, американська сторона, зокрема представники Пентагону, регулярно захоплюються ефективністю використання західної зброї для відбиття повномасштабного російського вторгнення.
«Ми постійно чуємо захоплення, я не боюся навіть цього слова, не лише сміливістю українців та ЗСУ, але також і тим, наскільки майстерно на полі бою, в таких важких умовах і наскільки ефективно ми використовуємо всю зброю, яка є в України. У цьому випадку мені здається, що і співпраця на такому рівні, як у нас зараз є зі США, і обмін інформацією, і така взаємна прозорість перебуває на досить високому рівні», – заявила Маркарова.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що завдяки американським ракетним установкам Himars українським військам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Раніше Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.
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