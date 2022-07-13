  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Видання Financial Times зганьбилося антиукраїнською маніпуляцією
рус
    Політика

    Видання Financial Times зганьбилося антиукраїнською маніпуляцією

    Видання згодом змінило заголовок публікації - Видання Financial Times зганьбилося антиукраїнською маніпуляцією
    Видання згодом змінило заголовок публікації
    скріншот із сайту

    Заява «може бути частиною російської інформації»

    Британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

    У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».

    «Низка країн-членів НАТО обговорюють з Києвом певну систему відстеження або детальні списки інвентарю зброї, що постачається в Україну, повідомили Financial Times два західних чиновники, поінформованих про переговори. Третя особа, знайома з ситуацією, повідомила, що уряд України створює більш розширену систему моніторингу та відстеження зброї за допомогою західних країн», – йшлося в статті.

    .jpg_97

    «Вся ця зброя потрапляє на південь Польщі, доставляється до кордону, а потім просто розподіляється на транспортні засоби для перетину: вантажівки, мікроавтобуси, іноді приватні автомобілі», – сказав один із західних чиновників, пише видання.

    Водночас нижче видання заперечило свої ж міркування.

    Як сказала Бонні Деніз Дженкінс, заступниця міністра США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, «США дуже серйозно ставляться до нашої відповідальності щодо захисту оборонних технологій американського походження та запобігання їх перенаправленню або незаконному розповсюдженню».

    Так само інформацію відкинув радник міністра оборони України Юрій Сак, який зазначив: «Будь-яке переміщення зброї в Україну чи з України – коли таке переміщення потрібне для ремонту, коли це необхідно – дуже ретельно відстежується та контролюється як Україною, так і нашими міжнародними партнерами».

    Як відомо, країни-донори вживають усіх необхідних заходів для відстеження зброї. «Інформація про те, що Україна стає головним центром контрабанди зброї, не відповідає дійсності», – сказав Сак, припустивши, що ті, хто заявляє про це, «можуть бути частиною російської інформації».

    Нагадаємо, російські пропагандисти намагаються через інформаційні вкиди досягнути припинення чи призупинення постачання зброї від партнерів в Україну.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти США НАТО зброя війна ринок вантажівки Україна уряд окупація радник #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Видання Financial Times зганьбилося антиукраїнською маніпуляцією