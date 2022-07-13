Видання Financial Times зганьбилося антиукраїнською маніпуляцією

Заява «може бути частиною російської інформації»

Британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

У матеріалі йшлося про те, що буцімто «країни закликають посилити відстеження зброї, щоб припинити її продаж на чорний ринок Європи». Начебто є побоювання, що «злочинні групи контрабандою вивозять зброю з країни на чорний ринок Європи».

«Низка країн-членів НАТО обговорюють з Києвом певну систему відстеження або детальні списки інвентарю зброї, що постачається в Україну, повідомили Financial Times два західних чиновники, поінформованих про переговори. Третя особа, знайома з ситуацією, повідомила, що уряд України створює більш розширену систему моніторингу та відстеження зброї за допомогою західних країн», – йшлося в статті.

«Вся ця зброя потрапляє на південь Польщі, доставляється до кордону, а потім просто розподіляється на транспортні засоби для перетину: вантажівки, мікроавтобуси, іноді приватні автомобілі», – сказав один із західних чиновників, пише видання.

Водночас нижче видання заперечило свої ж міркування.

Як сказала Бонні Деніз Дженкінс, заступниця міністра США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, «США дуже серйозно ставляться до нашої відповідальності щодо захисту оборонних технологій американського походження та запобігання їх перенаправленню або незаконному розповсюдженню».

Так само інформацію відкинув радник міністра оборони України Юрій Сак, який зазначив: «Будь-яке переміщення зброї в Україну чи з України – коли таке переміщення потрібне для ремонту, коли це необхідно – дуже ретельно відстежується та контролюється як Україною, так і нашими міжнародними партнерами».

Як відомо, країни-донори вживають усіх необхідних заходів для відстеження зброї. «Інформація про те, що Україна стає головним центром контрабанди зброї, не відповідає дійсності», – сказав Сак, припустивши, що ті, хто заявляє про це, «можуть бути частиною російської інформації».

Нагадаємо, російські пропагандисти намагаються через інформаційні вкиди досягнути припинення чи призупинення постачання зброї від партнерів в Україну.

Читайте також: