Сенат США закликав Пентагон надати Україні реактивні винищувачі

Американські винищувачі мають ті якості, яких немає у радянських МіГ-29 і Су-27, що є на озброєнні ЗСУ

Адміністрація Байдена ще не підтримала відправку військових літаків в Україну

Американські сенатори закликали Пентагон розглянути питання про включення до майбутніх пакетів військової допомоги Україні передових винищувачів. Про це йдеться у листі двопартійної групи з шести сенаторів, надісланому міністру оборони Ллойду Остіну та голові Об'єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі, повідомляє Fox News.

Журналісти Fox News поспілкувалися з українським пілотом з позивним «Джус». За його словами, передові літаки є «критично важливими» для відбиття атак росіян, а літаки американського виробництва мають ті якості, яких не мають радянські МіГ-29 і Су-27, що є на озброєнні ЗСУ.

«Реактивні літаки США – це багатофункціональні платформи з передовими датчиками та зброєю, які можуть допомогти нам, перш за все, захистити наші міста, нашу інфраструктуру та наших цивільних осіб від ракетних ударів і бомбардувальників, отримати перевагу в повітрі над лінією фронту та забезпечити безпеку сухопутних військ», – сказав «Джус».

«Джус» разом зі своїм колегою минулого місяця прибули до Вашингтона, щоб зустрітися з Салліваном та іншими законодавцями. Пілоти пояснили, що без літаків, оснащених сучасними засобами захисту, вони виконували «самогубні місії».

Адміністрація Байдена ще не підтримала відправку військових літаків в Україну. Проте представники США та України заявляють, що українські пілоти «більш ніж здатні» пройти навчання на сучасних американських літаках четвертого покоління за лічені місяці. Виступаючи на Аспенському безпековому форумі в середу, генерал ВПС США Чарльз Браун, який також є начальником штабу військового підрозділу, підтримав навчання українських пілотів і сказав, що США та їхні союзники зобов’язані «бути готовими передавати їм свої вміння». Однак генерал не назвав тип літака, який США чи їхні союзники потенційно нададуть Україні.

У листі сенатори закликали Пентагон збільшити швидкість, з якою він розгортає пакет оборонної допомоги, погоджену в травні в рамках «Додаткових асигнувань Україні» на 20 мільярдів доларів.

«Хоча засоби протиповітряної оборони середньої та великої дальності та Himars, включені в пакети допомоги з 27 червня 2022 року по 8 липня 2022 року, є хорошим початком, ці системи мають швидко постачатися та в кількості, достатній для того, щоб вплинути на результат бойових дій на Донбасі, Херсонщині та інших регіонах», – йдеться в листі сенаторів.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що війна між Росією та Україною вийшла у критичну фазу, тому допомога від партнерів є життєво важливою зараз для України.