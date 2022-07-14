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    Політика

    НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну

    Україна належним чином гарантує збереженість наданої союзниками зброї - НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну
    Україна належним чином гарантує збереженість наданої союзниками зброї
    фото з відкритих джерел

    Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО

    У НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії. Це випливає з коментаря офіційного представника Альянсу на статтю, раніше опубліковану Financial Times із заголовком «НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо обстоювати основне право України на самооборону із безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників», – йдеться в коментарі.

    Раніше зі схожою заявою виступили і в Євросоюзі.

    Як заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про «контрабанду зброї», яка поставляється союзниками.

    «Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ (Росії – ред.), є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею», – заявив Стано.

    Нагадаємо, британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

    Як відомо, російські пропагандисти намагаються через інформаційні вкиди досягнути припинення чи призупинення постачання зброї від партнерів в Україну.

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    Теги: ЄС росія окупанти НАТО пропаганда війна Україна окупація дезінформація #stoprussia
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    НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну