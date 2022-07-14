НАТО відреагувало на скандальну статтю Financial Times про Україну

Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО

У НАТО впевнені, що Україна належним чином забезпечує збереженість та облік зброї, яку вона отримує від союзників у реалізації права на самооборону від російської агресії. Це випливає з коментаря офіційного представника Альянсу на статтю, раніше опубліковану Financial Times із заголовком «НАТО та ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Союзники з НАТО повністю солідарні з керівництвом і народом України в героїчному захисті своєї країни. Ми допомагаємо обстоювати основне право України на самооборону із безпрецедентним рівнем підтримки. Ми впевнені у прихильності українського керівництва належній збереженості та обліку зброї союзників», – йдеться в коментарі.

Раніше зі схожою заявою виступили і в Євросоюзі.

Як заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано, Росія започаткувала інтенсивну кампанію дезінформації проти України, ЄС і НАТО, заявляючи про «контрабанду зброї», яка поставляється союзниками.

«Ми не можемо говорити за НАТО, але, з точки зору ЄС, російська пропаганда та дезінформація здійснює такі спроби дуже регулярно й масовано. Фактично, вся інформація, що виходить із Кремля або від Міністерства оборони або Міністерства закордонних справ (Росії – ред.), є такою масованою пропагандою та звичайною брехнею», – заявив Стано.

Нагадаємо, британське видання Financial Times 12 липня опублікувало маніпулятивну статтю із заголовком «НАТО та ЄС б’ють тривогу через контрабанду зброї в Україні». Згодом Financial Times, ймовірно через негативний розголос, змінило заголовок, додавши слово «ризик».

Як відомо, російські пропагандисти намагаються через інформаційні вкиди досягнути припинення чи призупинення постачання зброї від партнерів в Україну.

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