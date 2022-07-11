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    Думки вголос

    Російська пропаганда втратила впевненість у своїй перемозі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    ЗСУ тільки почали завдавати ударів з Himars по тилах російської армії - Російська пропаганда втратила впевненість у своїй перемозі
    ЗСУ тільки почали завдавати ударів з Himars по тилах російської армії
    фото з відкритих джерел

    Окупантів лякає висока ефективність Himars

    Мовою оригіналу

    Ведущие российские военные пропагандисты перестают верить в возможность достижения победы в Украине, удары Himars впервые заставили российских пропагандистов критиковать свои власти.

    Один из главных российских агитаторов Минобороны РФ, Александр Сладков, который всегда сидит в штабах, и изредка выезжает для съемки сюжетов вдалеке от передовой, вдруг испугался, что его накроют украинские Himars вместе с очередным «центром принятия решений». И написал просто панический пост, с выделенной жирным фразой: «Когда это бл…ство закончится?»

    Пропагандист Роман Сапоньков описал личные впечатления о поражении ракетами Himars штаба российской армии в Чернобаевке и склада боеприпасов. Приятно видеть описания Романа, что ракеты бьют точно, значит цель уничтожена.

    Главные рупоры Российской пропаганды, которые пытались показать превосходство Российской армии над украинской, испугались, что теперь украинские ракеты смогут достать их в тылу – там где они и работают.

    Украинские журналисты работают на передовой, в процессе работы нас не пугают российские Точки, Калибры, авиация, артиллерия, мы делаем своё дело, потому что видим, как Украина сплотилась ради нашей победы. Российская пропаганда уверенность в своей победе потеряла.

    И это ВСУ только начали наносить удары Himars по тылам Российской армии, отработано около 30 штабов и складов, а едет еще больше ракетных установок и еще больше управляемых ракет, удары будут усиливаться.

    И отразить эти удары России нечем.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Російська пропаганда втратила впевненість у своїй перемозі