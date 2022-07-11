Російська пропаганда втратила впевненість у своїй перемозі

Окупантів лякає висока ефективність Himars

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Ведущие российские военные пропагандисты перестают верить в возможность достижения победы в Украине, удары Himars впервые заставили российских пропагандистов критиковать свои власти.

Один из главных российских агитаторов Минобороны РФ, Александр Сладков, который всегда сидит в штабах, и изредка выезжает для съемки сюжетов вдалеке от передовой, вдруг испугался, что его накроют украинские Himars вместе с очередным «центром принятия решений». И написал просто панический пост, с выделенной жирным фразой: «Когда это бл…ство закончится?»

Пропагандист Роман Сапоньков описал личные впечатления о поражении ракетами Himars штаба российской армии в Чернобаевке и склада боеприпасов. Приятно видеть описания Романа, что ракеты бьют точно, значит цель уничтожена.

Главные рупоры Российской пропаганды, которые пытались показать превосходство Российской армии над украинской, испугались, что теперь украинские ракеты смогут достать их в тылу – там где они и работают.

Украинские журналисты работают на передовой, в процессе работы нас не пугают российские Точки, Калибры, авиация, артиллерия, мы делаем своё дело, потому что видим, как Украина сплотилась ради нашей победы. Российская пропаганда уверенность в своей победе потеряла.

И это ВСУ только начали наносить удары Himars по тылам Российской армии, отработано около 30 штабов и складов, а едет еще больше ракетных установок и еще больше управляемых ракет, удары будут усиливаться.

И отразить эти удары России нечем.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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