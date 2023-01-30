«Євросолідарність» ініціює зменшення витрат для підприємців на генератори і пальне

«Всі розуміють, що виробничим підприємствам потужні генератори обходяться у величезні суми»

Петро Порошенко з депутатами фракції «Європейська Солідарність» зареєстрував законопроєкт 8391. Зміни до Податкового кодексу передбачають скорочення витрат для підриємців, які змушені купувати генератори, пальне до них та інше електрообладнання, повідомила Ніна Южаніна.

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«Всі розуміють, що виробничим підприємствам потужні генератори обходяться у величезні суми. Тому підготували і сьогодні зареєстрували проєкт закону 8391, яким пропонується тимчасово встановити особливості врахування витрат на придбання та ремонт інверторів, акумуляторів, електрогенераторних установок та пального до них, понесених у 2022 та 2023 роках», – пише Южаніна на своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт, зокрема, пропонує:

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